Santos encaminha venda de JP Chermont a clube dos Emirados Árabes; veja detalhes
Lateral-direito de 20 anos disputou a temporada pelo Coritiba e aguarda final da negociação
O Santos encaminhou a venda do lateral-direito JP Chermont, de 20 anos, ao Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos. A negociação com o jogador, que estava emprestado ao Coritiba até dezembro, está em fase final de trâmites e deve ser concluída em breve.
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O jovem chegou ao Coxa no início deste ano em busca de mais espaço. O lateral disputou 17 partidas pelo clube paranaense e distribuiu duas assistências. A informação da negociação foi divulgada inicialmente pelo 'ge'.
O valor da venda gira em torno dos US$ 3,45 milhões (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual), e o Peixe busca formas de melhorar seu caixa antes do final da temporada.
O Coritiba também terá direito a uma parcela da transferência do jogador: 10% do valor. O acordo de empréstimo previa uma taxa de vitrine em caso de negociação durante o período estabelecido entre as partes.
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Carreira de JP Chermont
Criado e formado no Santos, JP Chermont estreou profissionalmente pelo Peixe em 2024, na disputa da Série B, e fez 36 partidas, sendo 31 na campanha do título da competição. Ele marcou dois gols e deu quatro assistências na primeira temporada.
No ano passado, o lateral perdeu espaço e fez 14 jogos, com um passe decisivo. Ele chegou a voltar para o sub-20 na reta final de 2025 e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo deste ano, sem entrar em campo pelo time profissional.
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