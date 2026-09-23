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Ex-Guarani se destaca na Inglaterra com gol ou assistência a cada 55 minutos

O desempenho coloca o jogador entre os destaques ofensivos do Swansea

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 11:57
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Ronald em ação pelo Swansea na segunda divisão inglesa
Ronald em ação pelo Swansea na segunda divisão inglesa (Foto: Reprodução / Swanseacity.com)

Ronald vem aproveitando as oportunidades recebidas pelo Swansea City neste início de temporada. O atacante brasileiro, de 25 anos, soma um gol e uma assistência em quatro partidas pela Championship, segunda divisão inglesa, e registra uma participação direta em gol a cada 55,5 minutos em campo. Ao todo, foram 111 minutos disputados até o momento.

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O desempenho coloca o ex-Guarani entre os destaques ofensivos do Swansea neste começo de competição. Mesmo com uma minutagem limitada, Ronald já conseguiu contribuir diretamente para dois gols e apresenta média de 1,62 participação em gols a cada 90 minutos.

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Ronald amplia história no Swansea

A atual temporada também marca mais um capítulo da trajetória do brasileiro no clube galês. Ronald já soma 120 partidas pelo Swansea City e alcançou a marca de 252 jogos como profissional ao longo da carreira.

— Fico muito feliz por conseguir ajudar o Swansea sempre que entro em campo. São números que mostram que estou conseguindo aproveitar as oportunidades, mas meu pensamento é continuar trabalhando para ter cada vez mais minutos e contribuir com gols, assistências e, principalmente, com os objetivos da equipe. Tenho uma história muito especial aqui e quero seguir construindo coisas importantes com essa camisa — afirma Ronald.

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Ronald em ação pelo Swansea na segunda divisão inglesa
Ronald em ação pelo Swansea na segunda divisão inglesa (Foto: Reprodução / Swanseacity.com)

O atacante também ocupa um espaço particular na história do Swansea. Ele foi o primeiro brasileiro a defender o clube galês, que atualmente tem o rapper norte-americano Snoop Dogg e o jogador croata Luka Modric entre seus sócios minoritários.

Do futebol brasileiro à Championship

Natural de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Ronald deu os primeiros passos no futebol pelo Corumbaense, clube de sua cidade natal. Na sequência, passou por Grêmio Anápolis, Atlético-GO e Guarani, antes de deixar o Brasil para iniciar a carreira no futebol europeu.

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A primeira experiência internacional aconteceu em Portugal, onde defendeu o Estrela Amadora na Segunda Liga. Pelo clube, fez parte da campanha que terminou com o acesso à elite do futebol português.

Depois da passagem pelo país, Ronald chegou ao País de Gales para defender o Swansea City e disputar a Championship. Desde então, construiu uma trajetória consistente pelo clube e ultrapassou a marca de uma centena de partidas com a camisa da equipe.

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Neste início de temporada, o brasileiro transformou os minutos recebidos em participação direta nos gols do Swansea. Com um gol e uma assistência em 111 minutos, Ronald mantém a média de uma contribuição ofensiva a cada 55,5 minutos na segunda divisão inglesa.

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