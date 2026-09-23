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Bruno Guimarães revela desejo de jogar no Vasco no futuro: 'Seria um sonho'

Meio-campista está com a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 13:04
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Bruno Guimarães durante coletiva de imprensa pela Seleção, em Brisbane
Bruno Guimarães durante coletiva de imprensa pela Seleção, em Brisbane (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Em entrevista coletiva concedida na Austrália, onde a Seleção Brasileira está reunida para a disputa de três amistosos nesta Data Fifa, Bruno Guimarães revelou o desejo de defender o Vasco da Gama no futuro. O volante, que atualmente atua pelo Arsenal, da Inglaterra, afirmou que pretende vestir a camisa do clube carioca quando decidir retornar ao futebol brasileiro.

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— Tenho vontade de voltar para o Brasil, sim. Jogar no Vasco ou no Athletico, que são os times que eu tenho muita gratidão. Mas não penso nisso agora, para ser sincero. Eu acabei de chegar no Arsenal, então estou muito focado. Quero ser campeão lá, quero jogar, quero fazer minha história com essa camisa nova. Mas enfim, para o futuro, a Deus pertence.

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➡️ Bruno Guimarães pede por 'continuidade' na Seleção até 2030

Apesar do desejo de atuar pelo Vasco no futuro, Bruno deixou claro que não pensa em retornar ao futebol brasileiro neste momento. O volante acabou de chegar ao Arsenal e está concentrado em sua trajetória no futebol inglês.

Em 2024, em entrevista ao 'Charla Podcast', no Youtube, Bruno Guimarães não escondeu sua paixão pelo Vasco.

— É meu time de infância, vascaíno. Não tinha como não ser, nasci em São Cristóvão. Ou você nasce Vasco, ou não nasce. Não tem como. Tudo ali, São Januário, meus amigos… Não tem como. Acho que ninguém torce para outro time que nasce ali. Meu time de infância mesmo. Eu já paguei para o Vasco para poder jogar lá quando eu era pequeno — contou Bruno.

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Apesar da forte ligação com o Cruz-Maltino, Bruno Guimarães construiu sua carreira profissional no Athletico-PR antes de seguir para o futebol europeu, onde atualmente é um dos principais jogadores do Arsenal e da Seleção Brasileira.

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