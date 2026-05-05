Juventus-SP pode voltar a ser campeão depois de mais de 20 anos

O Juventus-SP está de volta a uma final da Série A2 do Campeonato Paulista depois de 21 anos, um marco histórico para o clube da Mooca, que não chegava à decisão desde 2005, quando conquistou o título. Agora, vivendo os primeiros meses sob o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), implementado no fim de 2025, o clube tem a oportunidade de levantar sua primeira taça nesta nova era.

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A decisão será contra a Ferroviária e disputada em dois jogos. A partida de ida acontece nesta quinta-feira (7), às 10h, com transmissão pela Ulisses TV, Metrópoles Esportes e X Sports. Já o confronto de volta está marcado para quarta-feira (13), às 19h15, também com exibição nas mesmas plataformas. O duelo coloca frente a frente duas equipes tradicionais, com o Juventus embalado por uma campanha consistente ao longo da competição.

A presença na final reforça os efeitos imediatos do novo modelo de gestão. Em poucos meses, a SAF implementou uma estrutura mais profissional, com foco em organização, sustentabilidade e visão de longo prazo, e os resultados já aparecem.

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— O modelo de SAF representou uma virada na forma de gestão do clube, com mais organização, transparência e visão de futuro. Isso nos permitiu estruturar melhor o futebol, dar previsibilidade ao dia a dia e, ao mesmo tempo, reposicionar o Juventus no mercado — afirma Cláudio Fiorito, CEO do Juventus-SP.

O Juventus é conhecido como "Moleque Travesso" (Foto: Reprodução/Juventus)

O impacto também é evidente fora das quatro linhas. Em 2026, o Juventus registrou um aumento de 36% na média de público, impulsionado por iniciativas de engajamento com a torcida. A política de ingressos gratuitos, ativações na Rua Javari e até a organização de caravanas para jogos fora de casa ajudaram a fortalecer a conexão com os torcedores.

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— Desde o início, entendemos que a SAF precisava caminhar junto com a essência do Juventus. A ideia é modernizar a gestão e ampliar o alcance do clube sem perder as tradições que sempre fizeram do Juventus um time tão identificado com a sua comunidade — completa Fiorito.

O crescimento também se reflete no aspecto comercial. O clube já acumula cerca de R$ 3 milhões em patrocínios, ampliando sua capacidade de investimento e consolidando a credibilidade do projeto no mercado. Esse avanço financeiro, aliado à melhora esportiva, abre perspectivas importantes para o futuro, incluindo a possibilidade de um calendário nacional em 2026, com vaga na Série D, pela Copa Paulista que será disputada no segundo semestre deste ano.

Além da luta pelo título, o Juventus também já garantiu o acesso à elite estadual, o que potencializa ainda mais o projeto em andamento.

— A chegada à Série A1 potencializa o projeto em todas as frentes. Amplia a exposição do clube, fortalece o ambiente comercial e acelera novos investimentos, incluindo a modernização da Rua Javari — destaca o CEO.

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