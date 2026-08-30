Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

ANÁLISE: Messi transforma goleada em regressiva rumo ao milésimo gol

Argentino marcou quatro gols na goleada do Inter Miami sobre o Montreal

PorMárcio IannaccaRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 11:09
Favorite o Lance! no Google

Lionel Messi fez o que Lionel Messi costuma fazer quando parece que já não há mais números a serem alcançados: criou uma nova contagem regressiva. Aos 39 anos, o argentino marcou quatro vezes na goleada do Inter Miami por 7 a 1 sobre o CF Montréal, neste sábado (29), pela Major League Soccer, e levou sua impressionante coleção a 927 gols oficiais na carreira.

Agora, faltam 73 para um número que durante décadas pareceu pertencer ao campo da ficção: o milésimo gol. Poucos jogadores atingiram tal feito, entre eles Pelé e Romário. O "rival" Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, também está próximo de atingir a marca.

continua após a publicidade

O espetáculo contra o Montréal foi daqueles que ajudam a explicar por que a passagem do tempo parece ter uma relação diferente com Messi. O camisa 10 marcou quatro vezes e ainda participou diretamente da construção da goleada, em uma atuação que devolveu o Inter Miami ao caminho das vitórias após uma sequência sem resultados positivos. Foi o primeiro jogo de quatro gols de Messi na MLS.

Mais do que uma noite especial, porém, o jogo serviu para atualizar uma das planilhas mais impressionantes da história do futebol.

Dos 927 gols oficiais, a maior fatia, naturalmente, pertence ao clube onde Messi construiu sua lenda. Foram 672 gols pelo Barcelona, em uma era que transformou o argentino no maior artilheiro da história do clube catalão e em um dos maiores símbolos que o futebol já produziu.

continua após a publicidade

Depois da despedida da Catalunha, vieram 32 gols pelo Paris Saint-Germain, durante duas temporadas no futebol francês.

O capítulo mais recente também segue sendo escrito em ritmo acelerado. Com os quatro gols diante do CF Montréal, Messi chegou a 98 gols pelo Inter Miami, número que evidencia o impacto do argentino desde sua chegada ao futebol dos Estados Unidos.

Pela Seleção Argentina, são 125 gols, uma marca que o coloca isoladamente entre os maiores artilheiros da história do futebol de seleções e que ganhou ainda mais peso com a transformação de Messi em protagonista dos principais títulos da geração argentina.

continua após a publicidade

O raio-x dos 927 gols de Messi:

Barcelona: 672 gols
Paris Saint-Germain: 32 gols
Inter Miami: 98 gols
Seleção Argentina: 125 gols
Total: 927 gols oficiais

Garçom e participação em gols

A artilharia, no entanto, é apenas uma parte da fotografia. Messi também chegou a 421 assistências, alcançando 1.348 participações diretas em gols na carreira. É um número que ajuda a dimensionar a peculiaridade de sua trajetória: Messi não foi apenas o finalizador de centenas de jogadas. Foi, ao mesmo tempo, o arquiteto de muitas outras.

A corrida agora tem um destino redondo: 1.000.

Faltam 73 gols. Para qualquer atacante de 39 anos, a distância pareceria enorme. Para Messi, depois de uma noite em que marcou quatro vezes em 90 minutos, a matemática ganhou outro sabor. O milésimo gol ainda não está logo ali, mas deixou de ser uma abstração distante.

continua após a publicidade

A cada cobrança de falta, a cada arrancada com a bola colada ao pé esquerdo e a cada noite em que parece se recusar a aceitar que o tempo passou, Messi aproxima uma das marcas mais simbólicas que o futebol é capaz de produzir.

E o mais curioso é que, para quem passou duas décadas transformando o extraordinário em rotina, talvez a pergunta já não seja mais se chegará ao milésimo gol.

continua após a publicidade

Depois de 927 respostas, Messi continua deixando o futebol perguntar.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Messi comemora um de seus gols na goleada do Inter Miami
Messi comemora um de seus gols e segue contagem rumo ao milésimo gol (Foto: Chandan Khanna/AFP)
Sugerida para você!
Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League

Futebol Internacional

Como Gabriel Jesus pode funcionar no ataque do Barcelona?

Há 11 minutos
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Futebol Internacional

Ex-Flamengo, Plata chega à Rússia e é recebido com 'karavai'; entenda

Há 46 minutos
Gabriel Jesus comemora gol marcado pelo Arsenal contra o Wigan, pela FA Cup

Futebol Internacional

Barcelona surpreende e acerta a contratação de Gabriel Jesus

Há 1 hora
Dibu Martínez assina contrato e se torna novo jogador do Chelsea

Futebol Internacional

Dibu Martínez é anunciado como novo reforço do Chelsea

Há 1 hora
Raphinha comemorando gol marcado no duelo entre Elche e Barcelona, em La Liga

Futebol Internacional

Técnico do Barcelona analisa mudança de função do Raphinha

Há 1 hora
Arte Chelsea x Brighton

Futebol Internacional

Chelsea x Brighton: onde assistir e prováveis escalações

Há 2 horas
Mais LANCE!
Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham

Richarlison entra na mira de gigante espanhol no fim da janela

Carrascal durante a partida entre Flamengo e Botafogo

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (30/08/2026)

Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham

Richarlison pediu para deixar o Tottenham, diz técnico

Luiz Henrique durante partida pelo Zenit

Ex-Botafogo, Luiz Henrique recebe proposta para sair do Zenit

Emerson Palmieri pelo Olympique de Marseille

Santos avança e fica otimista pelo retorno de Emerson Palmieri

Marcelo Dulac em ação no comando do Al-Riyadh, da Arábia Saudita

Al-Riyadh vence na Saudi Pro League, e Dulac celebra: 'Que venham mais'

Carlo Ancelotti e Paul Clement acompanham jogo em Lille, na França

Ancelotti vai à Europa de olho na próxima convocação da Seleção

Filipe Luís em coletiva de imprensa como treinador do Monaco

Filipe Luís sobre início de trabalho no Monaco: 'Não estava feliz'

Kaique em treino pelo Palmeiras

Palmeiras anuncia saída de goleiro para clube europeu

Alan Lescano entrando em campo

Vasco tem interesse em Alan Lescano, do Argentinos Juniors

Lázaro marcou os dois primeiros gols do jogo

Ex-Flamengo e Palmeiras decide e é destaque no Campeonato Saudita; veja os gols

Róger Guedes comemora gol com a camisa do Corinthians

Róger Guedes revela contatos de Corinthians e Grêmio para retorno ao Brasil

Felipe Morais na NQA

Cruzeiro recusa investida europeia por Felipe Morais