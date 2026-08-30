ANÁLISE: Messi transforma goleada em regressiva rumo ao milésimo gol Argentino marcou quatro gols na goleada do Inter Miami sobre o Montreal

Lionel Messi fez o que Lionel Messi costuma fazer quando parece que já não há mais números a serem alcançados: criou uma nova contagem regressiva. Aos 39 anos, o argentino marcou quatro vezes na goleada do Inter Miami por 7 a 1 sobre o CF Montréal, neste sábado (29), pela Major League Soccer, e levou sua impressionante coleção a 927 gols oficiais na carreira.

Agora, faltam 73 para um número que durante décadas pareceu pertencer ao campo da ficção: o milésimo gol. Poucos jogadores atingiram tal feito, entre eles Pelé e Romário. O "rival" Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, também está próximo de atingir a marca.

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O espetáculo contra o Montréal foi daqueles que ajudam a explicar por que a passagem do tempo parece ter uma relação diferente com Messi. O camisa 10 marcou quatro vezes e ainda participou diretamente da construção da goleada, em uma atuação que devolveu o Inter Miami ao caminho das vitórias após uma sequência sem resultados positivos. Foi o primeiro jogo de quatro gols de Messi na MLS.

Mais do que uma noite especial, porém, o jogo serviu para atualizar uma das planilhas mais impressionantes da história do futebol.

Dos 927 gols oficiais, a maior fatia, naturalmente, pertence ao clube onde Messi construiu sua lenda. Foram 672 gols pelo Barcelona, em uma era que transformou o argentino no maior artilheiro da história do clube catalão e em um dos maiores símbolos que o futebol já produziu.

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Depois da despedida da Catalunha, vieram 32 gols pelo Paris Saint-Germain, durante duas temporadas no futebol francês.

O capítulo mais recente também segue sendo escrito em ritmo acelerado. Com os quatro gols diante do CF Montréal, Messi chegou a 98 gols pelo Inter Miami, número que evidencia o impacto do argentino desde sua chegada ao futebol dos Estados Unidos.

Pela Seleção Argentina, são 125 gols, uma marca que o coloca isoladamente entre os maiores artilheiros da história do futebol de seleções e que ganhou ainda mais peso com a transformação de Messi em protagonista dos principais títulos da geração argentina.

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O raio-x dos 927 gols de Messi:

Barcelona: 672 gols

Paris Saint-Germain: 32 gols

Inter Miami: 98 gols

Seleção Argentina: 125 gols

Total: 927 gols oficiais

Garçom e participação em gols

A artilharia, no entanto, é apenas uma parte da fotografia. Messi também chegou a 421 assistências, alcançando 1.348 participações diretas em gols na carreira. É um número que ajuda a dimensionar a peculiaridade de sua trajetória: Messi não foi apenas o finalizador de centenas de jogadas. Foi, ao mesmo tempo, o arquiteto de muitas outras.

A corrida agora tem um destino redondo: 1.000.

Faltam 73 gols. Para qualquer atacante de 39 anos, a distância pareceria enorme. Para Messi, depois de uma noite em que marcou quatro vezes em 90 minutos, a matemática ganhou outro sabor. O milésimo gol ainda não está logo ali, mas deixou de ser uma abstração distante.

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A cada cobrança de falta, a cada arrancada com a bola colada ao pé esquerdo e a cada noite em que parece se recusar a aceitar que o tempo passou, Messi aproxima uma das marcas mais simbólicas que o futebol é capaz de produzir.

E o mais curioso é que, para quem passou duas décadas transformando o extraordinário em rotina, talvez a pergunta já não seja mais se chegará ao milésimo gol.

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Depois de 927 respostas, Messi continua deixando o futebol perguntar.

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