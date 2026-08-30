Vini Jr passa em branco, mas Real Madrid goleia o Málaga na La Liga
Merengues seguem com 100% de aproveitamento após três jogos
O Real Madrid derrotou o Málaga por 4 a 0, pela 3ª rodada da La Liga, neste domingo (30), no Santiago Bernabéu. A equipe de José Mourinho construiu a vitória na etapa inicial com gols de Bellingham, Herrero (contra) e Mbappé. No segundo tempo, Arda Güler fechou a conta para os merengues.
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Na etapa inicial, o Real Madrid não tomou conhecimento do Málaga e atropelou o rival antes do intervalo. Aos 18 minutos, Bellingham roubou uma bola na intermediária ofensiva, avançou até a área e chutou cruzado para marcar um belo gol. Aos 25 minutos, Mbappé foi acionado dentro da área, girou e chutou para grande defesa de Herrero, mas Bellingham cabeceou no rebote, Recio deu um carrinho para impedir o gol, mas a bola bateu em Herrero e entrou contra a própria meta. E aos 29 minutos, Alexander-Arnold cruzou na área e Mbappé finalizou de primeira para ampliar o marcador.
No segundo tempo, o Real Madrid diminuiu a intensidade e administrou a vitória diante do Málaga. Aos nove minutos, Bellingham recebeu uma bola de Vini Jr, ajeitou para a perna esquerda e soltou uma bomba para carimbar a trave. Na sequência, o brasileiro serviu Alexander-Arnold pelo lado direito da área, e o inglês chutou de primeira para boa defesa de Herrero. E nos acréscimos, Arda Güler puxou um contra ataque do campo de defesa, Vini Jr foi acionado pelo lado esquerdo, que limpou o primeiro defensor e serviu o meia turco empurrar para o fundo das redes e dar números finais ao duelo.
Visão do Lance!
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Quando o Real Madrid encontrava dificuldades para criar grandes oportunidades, Bellingham fez uma jogada individual para marcar um belo gol e abrir a porteira para o Real Madrid encontrar mais espaço na defesa do Málaga e construir uma vitória tranquila.
Deu aula 🏅
Destaque no início da temporada do Real Madrid, Bellingham foi o grande protagonista na vitória tranquila do Real Madrid sobre o Málaga. Além do gol inaugural da partida e da participação direta no segundo tento da equipe merengue, o atleta controlou a partida no meio de campo ao lado de Valverde e quase estufou as redes no início do segundo tempo, mas foi parado pela trave.
Ficou abaixo 📉
Na etapa inicial, Vini Jr esteve apagado no período em que o Real Madrid construiu grande vantagem sobre o Málaga. No segundo tempo, o camisa sete criou chances desperdiçadas por Bellingham e Alexander-Arnold e deu apenas uma assistência nos acréscimos para Arda Güler fechar a conta.
✅ Ficha técnica
Real Madrid 🆚 Málaga
La Liga - 3ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto de 2026, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, Madri (ESP)
🥅 Gols: Bellingham, 18'/1ºT (1-0); Herrero (contra), 25'/1ºT (2-0); Mbappé, 29'/1ºT (3-0); Arda Güler, 45'/1ºT (4-0)
🟨 Cartões amarelos: Chupete e Rodríguez (MAL)
🟥 Cartões vermelhos: -
Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Cucurella; Camavinga, Valverde (Bernardo Silva) e Bellingham (Arda Güler); Brahim Díaz (Diomande), Mbappé e Vini Jr.
Málaga (Técnico: Juan Funes)
Herrero; Puga (Morán), Recio, Galilea (Abaida) e Hierro; Merino (Rodríguez), Rafa (Martínez), Larrubia e Joaquin (Juan Cruz); Dotor e Chupete.
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