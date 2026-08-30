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Sob olhar de Ancelotti, João Pedro marca e Chelsea vence o Brighton

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 11:58
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Sob os olhares de Carlo Ancelotti, o Chelsea venceu o Brighton por 4 a 3, pela 2ª rodada da Premier League, neste domingo (30). Na etapa inicial, os Blues largaram na frente com gols de Lavia, Pedro Neto e João Pedro, enquanto Yalcouyé descontou. No segundo tempo, os visitantes diminuíram com um gol contra do centroavante brasileiro, mas a equipe de Xabi Alonso reagiu com gol de Palmer. Nos acréscimos, Gross aproveitou uma bola levantada na área e cabeceou para decretar os números finais do duelo.

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Na etapa inicial, o Chelsea iniciou com muita força e muito volume para abrir uma larga vantagem sobre o Brighton. Aos 4 minutos, Lavia aproveitou um erro grotesco entre Verbruggen e Wieffer após cobrança de escanteio e empurrou a bola de carrinho para o fundo das redes. Aos 13 minutos, Rogers fez boa jogada pelo lado esquerdo do ataque, cruzou rasteiro e Pedro Neto chegou finalizando para ampliar o placar em favor dos Blues.

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Na sequência, João Pedro perdeu uma chance inacreditável ao ser servido na área livre de marcação por Pedro Neto e chutar para fora. Mas o brasileiro se redimiu aos 31 minutos após uma arrancada de Hato pelo lado esquerdo da defesa ao ataque, tocando para o camisa nove, que dominou e bateu cruzado para estufar as redes. E o Brighton descontou com Yalcouyé aproveitando um rebote em finalização de Kostoulas para defesa de Dibu Martínez e soltando uma bomba para diminuir a desvantagem.

No segundo tempo, o Brighton pressionou o Chelsea e criou diversas oportunidades para chegar ao empate. Na primeira chance, Gómez recebeu um cruzamento a partir de uma falta na segunda trave, surgiu livre de marcação, mas a cabeçada saiu tirando tinta da trave. Aos 17 minutos, Gómez aproveitou uma bola na entrada da área e soltou uma bomba para defesa de Dibu Martínez. Na cobrança de escanteio ensaiada, Gross foi acionado em profundidade na área, cruzou rasteiro, mas a bola desviou em João Pedro e morreu contra a própria meta.

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No ataque seguinte do Brighton, Boscagli recebeu uma bola na entrada da área e chutou de primeira para grande defesa de Dibu Martínez. Mas aos 29 minutos, o Chelsea armou um ataque, João Pedro fez um pivô para Palmer, que avançou no campo de ataque e finalizou no cantinho para estufar as redes e dar a vitória aos mandantes. E nos acréscimos, Gross aproveitou uma bola levantada na área e cabeceou para diminuir o marcador, mas os visitantes não tinham mais tempo para reagir.

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Quando o Chelsea vencia por 3 a 2 e era pressionado pelo Brighton, Dibu Martínez fez uma intervenção chave em bela finalização de Boscagli para impedir o empate da equipe visitante. Cinco minutos mais tarde, os Blues marcaram o gol da tranquilidade com Cole Palmer, mas o goleiro argentino deu seu cartão de visita aos torcedores londrinos após ter sido contratado junto ao Aston Villa.

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Dibu Martínez faz defesa em sua estreia pelo Chelsea contra o Brighton
Dibu Martínez faz defesa em sua estreia pelo Chelsea contra o Brighton (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Deu aula 🏅

Apesar da infelicidade de ter feito um gol contra sem querer, João Pedor foi o grande protagonista da vitória do Chelsea com um tento e uma assistência para o gol de Cole Palmer. O centroavante também incomodou a defesa adversária constantemente e foi responsável por pendurar o zagueiro Dunk com um cartão amarelo, mas também Costinha.

Ficou abaixo 📉

O sistema defensivo do Chelsea ficou abaixo apesar da segunda vitória consecutiva na Premier League. Em duas partidas, a equipe de Xabi Alonso já foi vazada cinco vezes nos jogos contra Fulham e Brighton, enquanto os triunfos vem sendo apertados, o que indica a necessidade de ajustes.

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✅ Ficha técnica

Chelsea 🆚 Brighton
Premier League - 2ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto de 2026, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, Londres (ING)
🥅 Gols: Lavia, 4'/1ºT (1-0); Pedro Neto, 13'/1ºT (2-0); João Pedro, 31'/1ºT (3-0); Yalcouyé, 34'/1ºT (3-1); João Pedro (contra), 17'/2ºT (3-2); Palmer, 29'/2ºT (4-2); Gross, 49'/2ºT (4-3).
🟨 Cartões amarelos: Pedro Neto (CHE); Dunk, Boscagli e Costinha (BHA)
🟥 Cartões vermelhos: -

Chelsea (Técnico: Xabi Alonso)
Dibu Martínez; Fofana (Acheampong), Lacroix e Colwill (Chavarría); Gusto, Palmer, Lavia (James) e Hato; Pedro Neto (Caicedo/Barco), João Pedro e Rogers.

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Brighton (Técnico: Fabian Hurzeler)
Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk e Boscagli; Wieffer (Costinha), Gross e Yalcouyé (Osman); Gómez, Kostoulas (David) e De Cuyper.

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