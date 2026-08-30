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Ex-Flamengo, Sampaoli é demitido de clube argentino após 2 meses

Treinador não resiste aos resultados negativos e lanterna do Clausura

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 15:32
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Jorge Sampaoli comanda treino no Talleres ao lado de membros da comissão técnica
Jorge Sampaoli comanda treino no Talleres ao lado de membros da comissão técnica (Foto: Divulgação/Talleres)

Ex-técnico do Flamengo e Atlético-MG, Jorge Sampaoli foi demitido do Talleres, da Argentina, neste domingo (30). O treinador não resistiu aos resultados negativos no início do Torneio Clausura, em que a equipe ocupa a lanterna do Grupo A com apenas cinco pontos conquistados em sete jogos disputados.

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Em nota, o Talleres agradeceu Jorge Sampaoli e sua comissão técnica pelo trabalho que durou dois meses. O treinador foi contratado no início de julho, onde realizou a pré-temporada e apenas as sete rodadas do Campeonato Argentino obtendo apenas uma vitória.

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- Agradecemos a Jorge (Sampaoli) e seu corpo técnico formado por Pablo Fernández, Diogo Meschine Alves, Marcos Fernández e Tadeu Meschine Alves pelo profissionalismo e o compromisso durante essa etapa à frente da equipe profissional, que gerou muitas expectativas quanto aos resultados. Destacamos sua ligação com nossos jogadores e seu trabalho em conjunto com a equipe institucional, e valorizamos seu apoio aos nossos jovens jogadores de futebol. Honrando seu compromisso e sua palavra, Jorge e sua equipe técnica receberão pagamento até o último dia de trabalho.

Jorge Sampaoli havia assinado contrato com o Talleres até dezembro de 2027, mas não resistiu ao desastroso início de trabalho. O treinador de 66 anos era contestado pelos torcedores e agora está livre no mercado.

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Jorge Sampaoli cumprimeta jogadores do Talleres, da Argentina
Jorge Sampaoli cumprimeta jogadores do Talleres, da Argentina (Foto: Divulgação/Talleres)
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