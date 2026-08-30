Ex-Flamengo, Sampaoli é demitido de clube argentino após 2 meses
Treinador não resiste aos resultados negativos e lanterna do Clausura
Ex-técnico do Flamengo e Atlético-MG, Jorge Sampaoli foi demitido do Talleres, da Argentina, neste domingo (30). O treinador não resistiu aos resultados negativos no início do Torneio Clausura, em que a equipe ocupa a lanterna do Grupo A com apenas cinco pontos conquistados em sete jogos disputados.
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Em nota, o Talleres agradeceu Jorge Sampaoli e sua comissão técnica pelo trabalho que durou dois meses. O treinador foi contratado no início de julho, onde realizou a pré-temporada e apenas as sete rodadas do Campeonato Argentino obtendo apenas uma vitória.
- Agradecemos a Jorge (Sampaoli) e seu corpo técnico formado por Pablo Fernández, Diogo Meschine Alves, Marcos Fernández e Tadeu Meschine Alves pelo profissionalismo e o compromisso durante essa etapa à frente da equipe profissional, que gerou muitas expectativas quanto aos resultados. Destacamos sua ligação com nossos jogadores e seu trabalho em conjunto com a equipe institucional, e valorizamos seu apoio aos nossos jovens jogadores de futebol. Honrando seu compromisso e sua palavra, Jorge e sua equipe técnica receberão pagamento até o último dia de trabalho.
Jorge Sampaoli havia assinado contrato com o Talleres até dezembro de 2027, mas não resistiu ao desastroso início de trabalho. O treinador de 66 anos era contestado pelos torcedores e agora está livre no mercado.
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