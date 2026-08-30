Joia do Grêmio acerta saída do Brasil para jogar no Porto
Atleta disputará Champions League na temporada europeia
Joia do Grêmio, Gabriel Mec aceitou a proposta do Porto e deixará o Brasil nas próximas horas na reta final da janela de transferências. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os europeus devem pagar cerca de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) ao Tricolor.
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Nesta semana, Gabriel Mec realizará exames antes de assinar um contrato com o Porto, mas o atleta não tem data de estreia. Nos Dragões, o meia terá a oportunidade de disputar a Champions League, onde sua nova equipe encara o Manchester City, no dia 8 de setembro.
Lançado ao profissional no início do ano, Gabriel Mec perdeu espaço com Luis Castro nas últimas semanas. Ainda assim, o jovem de 18 anos não diminuiu o interesse do Porto, além de ser constantemente monitorado por outros grandes clubes da Europa.
A chegada de Gabriel Mec se realiza após a saída de Rodrigo Mora para a Roma, o que fez o Porto se movimentar com mais velocidade para dar uma resposta a saída do grande astro do clube. E em sua chegada, a joia brasileira precisará convencer o técnico Francesco Farioli de que merece uma vaga no time.
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