Endrick desperta interesse da Roma, que aguarda posição do Real Madrid Jogador marcou um gol neste sábado (1º) em amistoso

A Roma colocou Endrick entre os alvos para reforçar o ataque na temporada 2026/27. Segundo a "Gazzetta dello Sport", o clube italiano acompanha a situação do brasileiro e aguarda uma definição do Real Madrid sobre o espaço que o atacante terá no elenco antes de decidir se apresentará uma proposta.

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O interesse surge em meio às dúvidas sobre o espaço que Endrick terá no elenco comandado por José Mourinho. Apesar de o brasileiro ter aberto o placar na vitória do Real Madrid sobre a Fiorentina, em amistoso de pré-temporada, a imprensa espanhola vem apontando que a concorrência no ataque aumentou após as últimas movimentações do clube no mercado. De acordo com a publicação italiana, esse cenário colocou a Roma em estado de atenção.

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Roma monitora situação e estuda modelo de negócio

Segundo a Gazzetta dello Sport, o diretor esportivo da Roma, Ricky Massara, esteve recentemente em Madri para avaliar a viabilidade da operação e sondar a disposição do Real Madrid em negociar o atacante. Até o momento, porém, não houve sinalização concreta de abertura por parte do clube espanhol.

A ideia dos italianos seria repetir um modelo semelhante ao utilizado pelo Como na contratação de Nico Paz: um empréstimo acompanhado de opção de compra, preservando ao Real Madrid mecanismos para manter controle sobre o futuro do atleta. O formato ainda dependeria da aprovação dos espanhóis, que seguem avaliando o planejamento para a temporada.

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Ainda segundo o jornal, o técnico Gian Piero Gasperini aprova o perfil de Endrick por enxergar no brasileiro um jogador capaz de atuar tanto centralizado quanto pelos lados do ataque, característica considerada importante para o modelo de jogo da equipe.

Concorrência no Real Madrid alimenta especulações

A possível investida da Roma acontece em um momento de forte concorrência no setor ofensivo do Real Madrid. Além de Mbappé e Vini Jr, o elenco conta com Rodrygo, Brahim Díaz e outras opções para o ataque. A chegada do centroavante Carlos Espí, contratado junto ao Levante, também aumentou a disputa por espaço.

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Nos últimos dias, veículos da imprensa espanhola também indicaram que Mourinho procura um atacante com características mais físicas para compor o elenco, perfil diferente do de Endrick. A Gazzetta dello Sport afirma que esse contexto pode abrir caminho para uma negociação por empréstimo, caso o brasileiro não seja considerado prioridade para a temporada. Apesar das especulações, o Real Madrid ainda não anunciou qualquer decisão sobre o futuro do atacante.

Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina (Foto: X/@realmadrid)

Enquanto o mercado movimenta seu nome, Endrick segue aproveitando as oportunidades durante a preparação para a nova temporada. Contra a Fiorentina, o brasileiro começou entre os titulares e abriu o placar após completar, de primeira, um cruzamento rasteiro de Carreras. Na comemoração, beijou o escudo do Real Madrid, gesto que ganhou repercussão justamente em meio às incertezas sobre sua permanência.

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O atacante retornou ao clube após um período de empréstimo ao Lyon, onde ganhou sequência de jogos e recuperou protagonismo. Nas últimas semanas, também disputou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira antes de se reapresentar ao elenco merengue.

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