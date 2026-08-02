Filho de Van Persie decide, e Feyenoord supera Atalanta em amistoso Clube holandês venceu o duelo por 2 a 1

O Feyenoord venceu a Atalanta por 2 a 1 neste domingo (3), no De Kuip, em Roterdã, e encerrou a pré-temporada com 100% de aproveitamento. Em um amistoso que serviu como um dos principais testes antes do início da Eredivisie e da Serie A, a equipe holandesa contou com um gol decisivo de Shaqueel van Persie, filho do ex-atacante Robin van Persie, enquanto o brasileiro Éderson passou em branco pelo lado italiano.

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A partida também marcou a conquista da primeira edição da Copa De Kuip pelo Feyenoord. O time da casa saiu na frente com Ayase Ueda, viu Nikola Krstovic empatar ainda na etapa inicial, mas retomou a vantagem no segundo tempo graças ao jovem atacante formado nas categorias de base do clube.

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Shaqueel van Persie decide para o Feyenoord

O primeiro gol da partida saiu aos 11 minutos, quando Ueda converteu cobrança de pênalti e colocou os holandeses em vantagem. O Feyenoord controlou boa parte do primeiro tempo, criou outras oportunidades e ainda acertou o travessão antes de sofrer o empate. Já nos acréscimos da etapa inicial, Krstovic aproveitou cruzamento pela direita e deixou tudo igual para a Atalanta.

Shaqueel van Persie comemorando gol pelo Feyenoord (Foto: Reprodução/X)

Depois do intervalo, os dois treinadores promoveram diversas mudanças, reduzindo o ritmo da partida. Mesmo assim, o Feyenoord voltou a ser mais perigoso e encontrou o gol da vitória aos 36 minutos da etapa final.

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Lotomba cruzou pela direita, Sportiello saiu mal do gol, e Shaqueel van Persie apareceu para finalizar e garantir o triunfo da equipe holandesa. O atacante, de 19 anos, chegou ao terceiro gol nesta pré-temporada e voltou a chamar atenção às vésperas da estreia do Feyenoord na Eredivisie.

Éderson joga, mas Atalanta segue sem convencer

Pela Atalanta, o amistoso representou um dos primeiros compromissos mais exigentes da preparação para a temporada. O técnico Maurizio Sarri utilizou força quase máxima no início do confronto, incluindo o brasileiro Éderson entre os titulares do meio-campo.

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O volante participou da construção das jogadas da equipe italiana e chegou a finalizar uma vez de média distância durante o segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota. Substituído no intervalo, terminou a partida sem participação direta em gols.

Krstovic foi o principal destaque ofensivo da Atalanta. Além do gol de empate, o atacante criou as melhores oportunidades da equipe e acertou a trave logo nos minutos iniciais.

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A equipe italiana ainda teve Scamacca, Pasalic, Kolasinac e Bellanova entre os jogadores utilizados ao longo da partida, mas encontrou dificuldades diante de um Feyenoord mais entrosado e em estágio mais avançado de preparação.

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