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Xavi é anunciado como treinador da seleção holandesa

Espanhol substitui Ronald Koeman no ciclo para o próximo Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 16:23
Atualizado há 1 minutos
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Xavi Hernández concede entrevista coletiva enquanto técnico do Barcelona
Xavi Hernández concede entrevista coletiva enquanto técnico do Barcelona (Foto: Manaure Quintero / AFP)

A seleção holandesa anunciou Xavi, ídolo do Barcelona, como técnico até 2030. Assim, o espanhol substitui Ronald Koeman no comando da equipe europeia no ciclo para a próxima Copa do Mundo. O ex-meia estava sem clube desde que deixou o Barça, em junho de 2024. Aos 46 anos, irá para a sua terceira empreitada à beira do campo.

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Após se aposentar dos gramados, o craque teve a primeira experiência como treinador no Al-Sadd, do Catar, entre 2019 e 2021. Em seguida, assumiu o clube em que fez história como jogador para um trabalho de três anos. Na Catalunha, teve como melhor momento a conquista de La Liga em 2022/23, período complicado financeiramente para os blaugranas.

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Ronald Koeman, que ocupava o cargo desde 2023, pediu demissão da Holanda um dia após a eliminação na segunda fase do Mundial, nos pênaltis, para Marrocos. Com isso, repete-se o roteiro do Barcelona em 2021: na ocasião, o espanhol também sucedeu o neerlandês.

Ronald Koeman, técnico da Holanda, olhando para frente
Ronald Koeman gesticula durante jogo da Holanda (Foto: Francois Nel / AFP)

Retrospecto de Xavi no Barcelona:

  1. 143 jogos
  2. 91 vitórias
  3. 23 empates
  4. 29 derrotas
  5. 68,9% de aproveitamento
  6. 2,07 pontos por jogo
  7. 280 gols marcados
  8. 158 gols sofridos

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De pesadelo à esperança

Xavi traz na bagagem a conquista da Copa do Mundo de 2010, na qual venceu justamente a Holanda na decisão. Agora, do lado oposto, tenta colocar o país de volta em uma final mundial. Pela Espanha, o meio-campista ainda foi bicampeão da Eurocopa (2008 e 2012). Já com as cores do Barcelona, entre muitos outros títulos, venceu a Champions League em quatro oportunidades. Também é o segundo atleta que mais vezes vestiu a camisa do time catalão, atrás apenas de Lionel Messi.

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