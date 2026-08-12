Como chega o Barcelona para a temporada 2026/27?
Clube mira continuar no topo da Espanha e vencer a Champions
O Barcelona inicia a temporada 2026/27 respaldado pelo sucesso construído nos últimos anos, mas com uma cobrança maior diante do objetivo que ainda não foi alcançado. Bicampeão de La Liga e da Supercopa da Espanha, o clube consolidou sua recuperação no futebol espanhol e agora tenta transformar essa superioridade doméstica no título que ainda falta à geração atual: a Champions League. Para isso, a diretoria promoveu mudanças pontuais no elenco, com Anthony Gordon e Adeyemi entre os principais reforços, enquanto também abriu espaço com saídas importantes.
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A temporada passada mostrou tanto a força quanto os limites do Barcelona. A equipe demorou para engrenar em La Liga, mas, quando encontrou seu melhor momento, abriu vantagem sobre o Real Madrid e confirmou o bicampeonato. Nas copas, entretanto, o cenário foi diferente. O Atlético de Madrid eliminou o time catalão na Copa do Rei depois de explorar os espaços deixados pelo bloco defensivo avançado do adversário: no primeiro confronto, venceu por 4 a 0; na volta, o Barcelona chegou a fazer 3 a 0, mas não conseguiu levar a disputa adiante.
O mesmo adversário voltou a aparecer como obstáculo na Champions League. O Barcelona perdeu por 2 a 0 em casa e precisou reagir no segundo jogo. Marcou duas vezes em apenas 24 minutos e colocou a classificação novamente ao alcance, mas o Atlético de Madrid respondeu rapidamente. Sete minutos depois do segundo gol catalão, Lookman aproveitou um contra-ataque e voltou a colocar os espanhóis em vantagem na eliminatória.
Foi justamente nesse ponto que a temporada expôs a distância entre dominar a Espanha e conquistar a Europa. O Barcelona conseguiu se impor diante do principal rival nacional em uma campanha de La Liga, mas encontrou dificuldades quando adversários conseguiram explorar os espaços deixados por seu modelo de jogo.
Reforços para manter o nível
Anthony Gordon é o principal investimento. O atacante chegou por 70 milhões de euros depois de uma grande campanha na Champions League e aparece como uma das peças escolhidas para elevar o nível ofensivo da equipe. Adeyemi também foi contratado, por 22 milhões de euros, enquanto Biwisu, jovem promessa belga, representa uma aposta pensando no desenvolvimento futuro.
As chegadas acompanham uma série de mudanças no grupo. Ansu Fati encerrou oficialmente sua passagem pelo clube depois do empréstimo ao Monaco, enquanto Lewandowski deixou o futebol espanhol rumo à MLS. Ronald Araújo também saiu, por empréstimo ao Liverpool, depois de uma passagem marcada por oscilações e falhas defensivas.
No gol, Ter Stegen deixou o Barcelona para defender o Ajax. Entre os jogadores que estiveram no elenco na temporada passada, Rashford não teve seu contrato renovado. João Cancelo também deixou o grupo, embora o Barcelona ainda trabalhe pela possibilidade de estabelecer um novo vínculo com o lateral.
Rodri no radar e a busca pelo salto europeu
O Barcelona também monitora uma contratação capaz de alterar o nível do meio-campo. Rodri, campeão mundial com a Espanha, vencedor da Bola de Ouro e jogador do Manchester City, está entre os nomes acompanhados pelo clube catalão. A possível saída de Ferran Torres para o PSG pode ajudar a operação.
Ferran recebeu autorização para não participar dos treinamentos do Barcelona enquanto encaminha sua transferência para o PSG. O negócio deve superar 40 milhões de libras e pode representar uma entrada relevante de recursos para o clube. O atacante de 26 anos ganhou ainda mais destaque durante a Copa do Mundo ao marcar o gol da vitória da Espanha sobre a Argentina na prorrogação da decisão, que garantiu o segundo título mundial espanhol.
A eventual chegada de Rodri acrescentaria ao Barcelona um jogador com experiência de alto nível e características para dar maior controle ao meio-campo. A operação, no entanto, ainda depende do avanço das negociações e da própria saída de Ferran.
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