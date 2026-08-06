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Ídolo do Liverpool critica ida de Salah ao Trabzonspor: 'Poderia mais'

Jamie Carragher afirma que atacante egípcio ainda teria nível para atuar em grandes clubes europeus

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 16:46
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Mohamed Salah foi anunciado pelo Trabzonspor
Mohamed Salah foi anunciado pelo Trabzonspor (Foto: X/@Trabzonspor)

O ex-zagueiro Jamie Carragher criticou a decisão de Mohamed Salah de deixar o Liverpool para defender o Trabzonspor. Em participação no podcast "Football Ramble", o ídolo dos Reds afirmou que o atacante egípcio ainda tem qualidade para atuar em um dos principais centros do futebol europeu e classificou a Süper Lig como um destino abaixo do nível do jogador.

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'Turquia é um nível muito baixo'

Carragher afirmou que nunca acreditou que Salah fosse atuar na Arábia Saudita e disse que esperava vê-lo em um clube tradicional da Serie A.

— Nunca achei que ele iria para a Arábia Saudita porque, antes de tudo, ele é bom demais para isso. Acho que ainda poderia jogar na Serie A. Para mim, a Turquia é um nível muito baixo.

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Jamie Carragher
Jamie Carragher foi zagueiro do Liverpool por 17 anos (Foto: Divulgação)

Ex-jogador cita Milan e Juventus

Na avaliação do ex-defensor, Salah poderia ter reduzido suas exigências salariais para permanecer em uma das principais ligas do continente.

— Eu estava convencido de que ele acabaria no Milan, na Juventus ou em algum clube desse nível. Talvez o salário tenha sido um problema. Não o conheço pessoalmente, mas, pelo que vejo, ele é como Cristiano Ronaldo: extremamente motivado e obcecado por números. Achei que ele diminuiria um pouco suas exigências para conseguir um clube melhor.

Carragher também destacou que imaginava ver o egípcio disputando grandes competições europeias em vez de atuar na Turquia.

— Ir para o Milan ou para a Juventus, jogar em San Siro, continuar disputando grandes jogos e competições europeias... A sensação que tenho é que ele é melhor do que isso.

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Novo desafio na Turquia

Aos 34 anos, Salah deixou o Liverpool após nove temporadas no clube inglês. Em seu último ano pelos Reds, participou diretamente de 22 gols, com 12 gols marcados e dez assistências.

O atacante foi apresentado pelo Trabzonspor diante de mais de 25 mil torcedores e disputará a Europa League na temporada 2026/27. Antes da transferência para a Turquia, Salah foi alvo recorrente de clubes da Arábia Saudita, incluindo o Al Ittihad, que em 2023 esteve disposto a pagar cerca de 233 milhões de euros para contratá-lo.

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Mohamed Salah foi anunciado pelo Trabzonspor
Mohamed Salah foi anunciado pelo Trabzonspor (Foto: X/@Trabzonspor)

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