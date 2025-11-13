Luan Pereira revela sonho em disputar Copa do Mundo com os Emirados Árabes

Brasileiro naturalizado, Luan Pereira revelou o sonho em disputar a Copa do Mundo de 2026 com os Emirados Árabes. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador de 25 anos contou sobre sua chegada ao país e sobre os confrontos decisivos com o Iraque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Revelado pelo Avaí e com passagens pela categoria de base da Seleção Brasileira, Luan Pereira deixou o país sabendo da possibilidade de disputar uma Copa com Emirados Árabes. Após cinco anos e com boas atuações, o meia recebeu suas primeiras oportunidades para defender sua nova nação.

continua após a publicidade

- Quando eles entram em contato comigo, o intuito era chegar novo para estar colhendo o que estou colhendo agora: jogar pela seleção, disputar vaga na Copa do Mundo. Quando a gente vem, já está meio que encaminhado. Tem o processo da chegada, adaptação, evolução no país. Desde que eu cheguei, eu sabia que teria oportunidade na seleção se fizesse um bom trabalho no clube depois de cinco anos. Vim para um país em que não conhecia tanto, mas que tinham vários brasileiros nesse processo.

Luan Pereira não escondeu o sonho de jogar uma Copa do Mundo ainda que pelos Emirados Árabes. E o brasileiro naturalizado está cada vez mais próximo de disputar a principal competição de futebol do planeta.

continua após a publicidade

- Quando a gente sonha em ser jogador, a gente sonha em jogar Champions e Copa. Ter a oportunidade de classificar pra Copa é única. Batemos na trave duas vezes, mas vamos ter a terceira chance e é não deixar escapar, porque não devemos ter essa chance de novo. Agora é dar o máximo pra conseguir essa classificação. É um sonho disputar uma Copa do Mundo com grandes jogadores, grandes seleções. O país inteiro para pra ver uma Copa do Mundo. Vamos lutar muito por esse sonho. Sabemos da força do nosso time e é dar o melhor pra disputar esse grande sonho, que nossa família vai estar vendo e o país inteiro também estará vendo.

Nesta quinta-feira (13), os Emirados Árabes enfrentam o Iraque no confronto de ida da última fase das Eliminatórias da Ásia. Luan Pereira comentou sobre o adversário, mas deixou o favoritismo de lado às vésperas de dois jogos decisivos.

- A gente já conhece o estilo de jogo deles, porque já enfrentamos eles em outras competições. A gente viu os jogos deles no outro grupo, sabemos que têm uma equipe boa, vários jogadores que atuam na Arábia Saudita. É dar o máximo, porque esses jogos são decididos em detalhes. Errar o menos possível e fazer os gols pra encaminhar essa classificação. Sabemos que temos uma equipe muito boa, mas procuramos deixar o favoritismo de lado. Não ficamos pensando nisso. Dentro de campo, é um jogo de classificatória e todos vão dar o seu melhor.

Em caso de classificação, Emirados Árabes se junta a Bolívia e Nova Caledônia, como equipes que estão garantidas na repescagem internacional da Copa do Mundo. O torneio contará com duas seleções da Concacaf e uma da África.

Veja outras respostas de Luan Pereira, dos Emirados Árabes

Adaptação no Emirados Árabes

- A gente chega e temos que nos adaptar pra desenvolvermos o melhor futebol. Consegui fazer um bom trabalho no meu clube, me adaptei muito rápido. Quando cheguei no Sharjah, tinham muitos brasileiros que facilitaram meu desenvolvimento. É dar sequência, ajudar os meninos novos que estão chegando na seleção pra fazermos um trabalho bonito e bem feito e conseguirmos essa vaga.

Caio Canedo e Fábio Lima

- Foi mais complicado para eles chegarem em outra cultura, serem os primeiros naturalizados. Para a gente ficou mais fácil chegar e se adaptar. A gente agradece pelo acolhimento, mas tem gente da fisio que são brasileiros. A gente brinca que só não tem a camisa amarela, mas tem muito brasileiro.

Relação com os jogadores emiradenses

- Os árabes nos respeitam, eles sabem que estamos aqui para ajudar, elevar o nível da seleção. No final, todos caminham para o mesmo objetivo.

Desenvolvimento do futebol nos Emirados Árabes

- Grandes jogadores estão vindo pra cá. Sabem da força que a liga está se tornando. Ano após ano, os times estão contratando jogadores com mais qualidade. O país está se desenvolvendo rápido, vemos grandes jogadores querendo vir para cá. É trabalhar da melhor forma, cada um dar o seu melhor e dar sequência no clube.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.