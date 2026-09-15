Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

'Kid Messi' de 15 anos pede para deixar o Manchester United

Joia de 15 anos pede rescisão imediata e quer deixar o Manchester United.

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 14:10
Supervisionado porGustavo Loio,
Favorite o Lance! no Google
Apelidado de "Kid Messi", o atacante JJ Gabriel acumula números expressivos pelas categorias de jovens do Manchester United
Apelidado de "Kid Messi", o atacante JJ Gabriel acumula números expressivos pelas categorias de jovens do Manchester United (Foto: Reprodução / X)

Uma das maiores promessas do futebol europeu provocou uma verdadeira reviravolta nos bastidores do Manchester United. O atacante JJ Gabriel, de apenas 15 anos e apelidado como "Kid Messi", entregou uma carta de desvinculação formal solicitando o encerramento imediato de seu vínculo com o clube de Old Trafford para se tornar um jogador livre no mercado.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade
Apelidado de &quot;Kid Messi&quot;, o atacante JJ Gabriel acumula números expressivos pelas categorias de jovens do Manchester United
Apelidado de "Kid Messi", o atacante JJ Gabriel acumula números expressivos pelas categorias de jovens do Manchester United (Foto: Reprodução / X)

A decisão drástica do jovem tomou a diretoria de surpresa. O técnico do time principal, Michael Carrick, planejava relacionar o garoto para o confronto desta quarta-feira contra o Brighton, pela Copa da Liga Inglesa. No entanto, Gabriel comunicou que prefere não voltar a vestir a camisa dos Red Devils em qualquer categoria. O desgaste é motivado pela insatisfação do atleta com a falta de perspectivas no time de cima — evidenciada por ter atuado poucos minutos na pré-temporada —, somada às contratações recentes de jovens pontas para a base, como Tynan Thompson e Isaac Konde, que atuam na mesma posição que ele.

O movimento no bastidor ocorre logo após mais uma exibição de gala do prodígio. Na última semana, Gabriel marcou três gols na vitória por 5 a 0 sobre o Sabah pela Uefa Youth League, atuando contra adversários até três anos mais velhos. Na última temporada, o ponta tornou-se o mais jovem vencedor do prêmio Jimmy Murphy de melhor atleta da base do clube e registrou a impressionante marca de 31 gols e seis assistências em 34 partidas do futebol jovem, rendendo elogios de ídolos como Ryan Giggs, que o comparou a Wayne Rooney.

continua após a publicidade

Apesar da pressão do atleta, a saída não será simples. De acordo com os regulamentos da Premier League, a rescisão de registro de um jogador menor de idade exige a concordância mútua entre clube, atleta e responsáveis, ou uma deliberação oficial da liga. O Manchester United pretende não aceitar o pedido e tenta reverter o impasse antes que ele complete 16 anos, em outubro. Enquanto a situação não se resolve, gigantes como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Arsenal e Manchester City acompanham de perto os desdobramentos para tentar a contratação da promessa.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Hansi Flick, técnico do Barcelona.

Futebol Internacional

Hansi Flick defende Lamine Yamal na disputa pela Bola de Ouro: 'Eu o apoio'

Há 1 hora
Neo Química Arena, casa do Corinthians

Corinthians

Corinthians terá capacidade recorde na Neo Química Arena contra o Estudiantes

Há 1 hora
Presente no Mundial de 2026, Rayan vive a expectativa de ser convocado novamente para a Seleção Brasileira nesta quarta-feira (9)

Futebol Internacional

Gigante europeu quer Rayan e pode pagar até € 150 milhões

Há 1 hora
Spotify Camp Nou, estádio do Barcelona.

Futebol Internacional

Camp Nou receberá final da Champions League de 2029 após decisão da UEFA; entenda

Há 2 horas
Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Nottingham Forest, na Premier League

Futebol Internacional

Richarlison tem soluções escassas para jogar após negócio frustrado com o Vasco

Há 3 horas
Atacante brasileiro não está nos planos do atual comandante do Spurs (Foto: Katie Chan/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)

Futebol Internacional

Richarlison joga hoje? Liverpool e Tottenham duelam na Carabao Cup

Há 3 horas
Mais LANCE!
Luan Pereira assina contrato com o Sharjah FC até 2029

Quem é o meia brasileiro que pode disputar a Copa pelos Emirados Árabes?

Cristiano Ronaldo em coletiva de imprensa

Grupo de Cristiano Ronaldo prepara proposta de compra do Al Nassr

Bruno Duarte finaliza a bola em Santa Fe x Vasco

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (15/09/2026)

Griezmann comemorando gol pelo Orlando City

Griezmann tem começo histórico pelo Orlando City na MLS

Hansi-Flick observa duelo entre Barcelona e Frankfurt, pela Champions League

Flick alcança marca histórica no Barcelona e se aproxima de ídolos

Rodrygo correndo

Real Madrid projeta retorno de Rodrygo para janeiro de 2027

Luan Pereira e companheiros da seleção dos Emirados Árabes Unidos

Brasileiro é convocado para seleção dos Emirados Árabes

Alex Escobar revela episódio de susto durante Fantástico (Foto: Reprodução)

Alex Escobar vê lado bom em crise na Copa: 'Salvo pelo gongo'

Yuri César e Rodrigo Muniz - Sub-20 Flamengo

Ex-Flamengo, Yuri César é convocado para seleção asiática

O técnico italiano do Lille, Davide Ancelotti, reage na área técnica durante a partida de futebol da primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA entre Lille (FRA) e Real Betis (ESP) no Estádio Pierre Mauroy, em Villeneuve d'Ascq

Ex-Botafogo, Davide Ancelotti é elogiado após boa fase de time

Jesús Noel durante partida

Árbitro de Corinthians x Estudiantes já viveu polêmica em Itaquera

O técnico espanhol do Fulham, Álvaro Arbeloa, durante a partida do Campeonato Inglês entre Liverpool e Fulham, no Anfield, em Liverpool, noroeste da Inglaterra, em 12 de setembro de 2026

Ex-Real Madrid atinge feito inédito na Premier League

Daniel Maldini sofreu um acidente com a sua Porsche Carrera neste domingo, em Milão (Foto: Reprodução)

Cagliari se manifesta após acidente envolvendo filho de Maldini