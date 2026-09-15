'Kid Messi' de 15 anos pede para deixar o Manchester United
Joia de 15 anos pede rescisão imediata e quer deixar o Manchester United.
Uma das maiores promessas do futebol europeu provocou uma verdadeira reviravolta nos bastidores do Manchester United. O atacante JJ Gabriel, de apenas 15 anos e apelidado como "Kid Messi", entregou uma carta de desvinculação formal solicitando o encerramento imediato de seu vínculo com o clube de Old Trafford para se tornar um jogador livre no mercado.
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A decisão drástica do jovem tomou a diretoria de surpresa. O técnico do time principal, Michael Carrick, planejava relacionar o garoto para o confronto desta quarta-feira contra o Brighton, pela Copa da Liga Inglesa. No entanto, Gabriel comunicou que prefere não voltar a vestir a camisa dos Red Devils em qualquer categoria. O desgaste é motivado pela insatisfação do atleta com a falta de perspectivas no time de cima — evidenciada por ter atuado poucos minutos na pré-temporada —, somada às contratações recentes de jovens pontas para a base, como Tynan Thompson e Isaac Konde, que atuam na mesma posição que ele.
O movimento no bastidor ocorre logo após mais uma exibição de gala do prodígio. Na última semana, Gabriel marcou três gols na vitória por 5 a 0 sobre o Sabah pela Uefa Youth League, atuando contra adversários até três anos mais velhos. Na última temporada, o ponta tornou-se o mais jovem vencedor do prêmio Jimmy Murphy de melhor atleta da base do clube e registrou a impressionante marca de 31 gols e seis assistências em 34 partidas do futebol jovem, rendendo elogios de ídolos como Ryan Giggs, que o comparou a Wayne Rooney.
Apesar da pressão do atleta, a saída não será simples. De acordo com os regulamentos da Premier League, a rescisão de registro de um jogador menor de idade exige a concordância mútua entre clube, atleta e responsáveis, ou uma deliberação oficial da liga. O Manchester United pretende não aceitar o pedido e tenta reverter o impasse antes que ele complete 16 anos, em outubro. Enquanto a situação não se resolve, gigantes como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Arsenal e Manchester City acompanham de perto os desdobramentos para tentar a contratação da promessa.
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