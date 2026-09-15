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Hansi Flick defende Lamine Yamal na disputa pela Bola de Ouro: 'Eu o apoio'

Treinador do Barcelona aprova confiança da joia espanhola e vê com bons olhos a campanha do clube pelo atacante; saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
15/09/2026 13:05
Supervisionado porAndré Carbone,
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Hansi Flick, técnico do Barcelona.
Hansi Flick, técnico do Barcelona - (Foto: Lluis GENE / AFP)

Hansi Flick, treinador do Barcelona, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (27) e comentou sobre a possibilidade de Lamine Yamal conquistar a Bola de Ouro. O técnico alemão elogiou a confiança e o excelente desempenho do atacante, além de declarar apoio ao jovem em busca da premiação inédita na carreira. A declaração ocorre às vésperas do confronto contra o Racing de Santander, marcado para esta quarta-feira (28), às 21h, no Camp Nou, válido pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol.

- Lamine é honesto, tem autoestima e demonstrou, neste início de temporada, o quão bom e excepcional ele é. Ele tem confiança e quer ganhar a Bola de Ouro, é normal. Para um jogador, é um troféu importante. E ele é honesto porque é o que sente. Nós aceitamos isso e eu o apoio, é claro. - declarou o treinador em apoio a Lamine Yamal.

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O alemão também defendeu o apoio do Barcelona à candidatura do atacante. Para o técnico, é natural que o clube faça campanha pelo talento formado em La Masia.

- E por que não fazer campanha pelo Lamine? Ele é nosso jogador e eu apoio os jogadores que têm confiança. Acho ótimo. Apoio nossos jogadores - completou Hansi Flick.

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Sobre a declaração de Yamal, afirmando que a disputa estaria afunilada entre ele e Mbappé, mas ressaltando que merece o troféu, Flick exaltou a sinceridade do atleta e reiterou estar ao seu lado.

- É um jogador jovem, sincero e que confia em si mesmo. E isso me agrada. Ele tem confiança no seu jogo. Queremos que continue assim; é assim que ele vence no um contra um e no um contra dois. A confiança é o que lhe proporciona isso. Se ele acredita que merece, eu também acredito. Ganhou dois títulos aqui, o Mundial (...) Há grandes jogadores. Mas ficarei satisfeito quando tudo tiver terminado - disse Flick.

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Falas de Lamine Yamal sobre ganhar a Bola de Ouro

Lamine Yamal voltou a projetar a premiação em entrevista ao programa "Universo Valdano", da Movistar Plus. O jovem atacante do Barcelona foi sincero sobre o que pensa da disputa e apontou suas conquistas recentes como fortes argumentos para o troféu.

– Para quem eu daria? Para o melhor jogador do mundo. Para quem eles vão dar? Honestamente, como o melhor do mundo, acho que talvez haja dois entre nós, eu e Mbappé, mas acho que mereço este ano por tudo o que conquistei. Todos que assistem aos jogos sabem disso – afirmou Lamine Yamal.

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Os candidatos do prêmio da Bola de Ouro foram conhecidos na última terça-feira (8), e Yamal é um dos principais candidatos. Junto ao jovem espanhol, astros como Cubarsí, Haaland, Messi, Vini Jr, Mbappé, Dembélé, Olise, Vitinha, Harry Kane, Kvaratskhelia e Declan Rice, que também tiveram grandes temporadas a nível individual e coletivo, aparecem entre os principais nomes. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia marcada para 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.

Lamine Yamal atuando com a camisa do Barcelona na temporada 26/27.
Lamine Yamal atuando com a camisa do Barcelona na temporada 26/27.- (Foto: Josep LAGO / AFP)

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