Barcelona busca manter domínio na Espanha e dar salto rumo à Europa Clube tenta manter dominância doméstica e acabar com seca na Champions

O Barcelona inicia a temporada 2026/27 com a missão de sustentar o domínio construído nas últimas temporadas e, principalmente, transformar a superioridade na Espanha em protagonismo na Europa. Bicampeão de La Liga e da Supercopa da Espanha, o clube chega novamente entre os candidatos aos principais títulos, mas terá de lidar com mudanças no setor ofensivo e com a saída de jogadores importantes. Anthony Gordon e Adeyemi aparecem como os principais reforços para um ataque que perdeu Lewandowski e pode também se despedir de Ferran Torres.

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A manutenção do nível apresentado na temporada passada é o primeiro grande desafio. O Barcelona demorou para engrenar em La Liga, mas conseguiu recuperar terreno e abriu vantagem sobre o Real Madrid na reta final, confirmando mais um título nacional. O desempenho, entretanto, não se repetiu nas competições eliminatórias. Na Copa do Rei, o time foi eliminado pelo Atlético de Madrid após uma derrota por 4 a 0 no primeiro confronto. Na partida de volta, chegou a abrir 3 a 0, mas não conseguiu completar a reação.

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O Atlético também foi responsável pela eliminação na Champions League. Depois de perder por 2 a 0 em casa, o Barcelona reagiu no segundo duelo e marcou duas vezes nos primeiros 24 minutos. A classificação voltou a parecer possível, mas Lookman marcou sete minutos depois do segundo gol catalão e interrompeu novamente a campanha europeia.

Jogadores do Atlético de Madrid celebrando a vitória contra o Barcelona na Champions League (Foto: Thomas Coex / AFP)

A queda deixou uma questão importante para o novo ciclo: o Barcelona já consegue dominar a Espanha, mas ainda precisa encontrar respostas quando enfrenta equipes capazes de explorar os espaços deixados pelo seu modelo de jogo.

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Um novo ataque no Barcelona para manter o nível

A principal mudança no elenco acontece justamente em um setor que foi uma das grandes forças do Barcelona. Lamine Yamal segue como a referência técnica do ataque e chega à nova temporada ainda mais valorizado, enquanto Raphinha permanece no grupo, mas pode ter sua participação reduzida diante da concorrência.

Ao mesmo tempo, o clube perdeu uma referência importante. Lewandowski deixou o Barcelona e seguiu para a MLS, abrindo espaço para uma nova configuração do setor ofensivo. Ferran Torres também pode sair: o atacante recebeu autorização para não participar dos treinamentos enquanto encaminha sua transferência para o PSG, em uma operação que deve superar 40 milhões de libras.

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As mudanças abriram espaço para dois investimentos importantes. Anthony Gordon chegou por 70 milhões de euros depois de uma grande campanha na Champions League, enquanto Adeyemi foi contratado por 22 milhões de euros. O Barcelona também incorporou Jesse Bisiwu, jovem atacante belga de 18 anos que representa uma aposta para o futuro.

Anthony Gordon, Adeyemi e Bisiwu apresentados pelo Barcelona (Foto: Reprodução/Barcelona)

Desta forma, o Barcelona não precisa reconstruir seu ataque do zero, mas terá de encontrar novamente a química que transformou o setor em uma das principais armas da equipe. Yamal continua sendo o nome de maior protagonismo, enquanto Gordon e Adeyemi chegam para disputar espaço e acrescentar características diferentes.

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Elenco mantém base e mira mais um salto

Apesar das mudanças no ataque, o Barcelona preserva uma base forte para 2026/27. Joan García parte para sua segunda temporada no clube, enquanto Szczesny continua como opção para o gol. Na defesa, Pau Cubarsí, Koundé, Balde, Eric García e Christensen estão entre os nomes à disposição para a temporada.

O meio-campo também mantém jogadores importantes. Pedri, De Jong, Gavi, Dani Olmo, Fermín López, Marc Bernal e Marc Casadó estão entre as opções para o setor, preservando uma das áreas de maior qualidade técnica do elenco.

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A saída de Ronald Araújo, emprestado ao Liverpool, representa uma das principais alterações defensivas. O uruguaio vinha sendo questionado por oscilações e falhas, e sua ausência abre espaço para outras alternativas na composição do sistema defensivo.

O Barcelona ainda acompanha o mercado em busca de um reforço capaz de elevar o nível do meio-campo. Rodri, do Manchester City, está no radar do clube catalão. O espanhol, campeão mundial e vencedor da Bola de Ouro, seria uma contratação de grande impacto para um setor que já conta com Pedri, De Jong e Gavi.

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A possível transferência de Ferran Torres para o PSG pode ajudar financeiramente na operação. O atacante de 26 anos se valorizou ainda mais após marcar o gol da vitória da Espanha sobre a Argentina na prorrogação da final da Copa do Mundo, mas agora está perto de deixar o clube.

Com as mudanças, o Barcelona terá de administrar dois objetivos simultâneos: na Espanha, a equipe busca o tricampeonato de La Liga e da Supercopa, mantendo uma hegemonia construída nos últimos dois anos, além de buscar a Copa do Rei. Na Europa, a cobrança é ainda maior: há duas temporadas, o clube chegou à semifinal da Champions League; na última, caiu nas quartas de final justamente diante do Atlético de Madrid.

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O adversário espanhol se tornou o principal obstáculo recente do Barcelona nas competições eliminatórias, mas o desafio para 2026/27 é mais amplo. Depois de recuperar o protagonismo doméstico, o clube precisa transformar esse domínio em uma campanha capaz de levá-lo novamente à disputa pelo principal título europeu.

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