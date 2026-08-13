Clube português acerta contratação de jogador do Carioca A2 Atacante revelado pelo America-RJ chega ao futebol português por empréstimo de dois anos

O Portimonense, de Portugal, acertou a contratação por empréstimo do atacante Matheus Fortunato, um dos destaques do America-RJ no Campeonato Carioca Série A2. Revelado pelo clube carioca, o jogador ficará duas temporadas em Portugal, em acordo que prevê opção de compra ao fim do período.

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Fortunato ganhou espaço no America durante a disputa do estadual e terminou a competição entre os nomes de destaque do setor ofensivo da equipe. O desempenho chamou a atenção de clubes do exterior e abriu caminho para a primeira experiência do atacante no futebol europeu.

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Antes de fechar com o Portimonense, o jogador também recebeu uma proposta do Azerbaijão. A opção pelo futebol português aconteceu após o projeto apresentado pelo clube europeu pesar na decisão sobre o próximo passo da carreira.

Matheus Fortunato em apresentação pelo Portimonense (Foto: Reprodução)

Destaque no America-RJ

No America, presidido pelo tetracampeão mundial Romário, Fortunato encontrou espaço para se desenvolver e ganhou protagonismo durante o Carioca A2. Entre suas principais características estão a velocidade, a mobilidade e a capacidade de atacar os espaços.

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A boa campanha individual fez o atacante passar a ser observado pelo mercado internacional e resultou na transferência para Portugal.

O acordo com o Portimonense prevê dois anos de empréstimo, além de uma opção de compra. Dessa forma, o clube português poderá decidir posteriormente pela permanência definitiva do jogador.

A mudança representa a primeira experiência de Fortunato fora do Brasil, depois de ganhar projeção no futebol carioca. No Portimonense, o atacante terá pela frente o desafio de se adaptar ao futebol português e buscar espaço no novo clube.

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