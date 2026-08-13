Manchester City recusa segunda oferta do Barcelona por Rodri
Meia tem contrato até 2027 com o clube inglês
O Manchester City recusou uma nova oferta no valor de 55 milhões de libras (R$ 383 milhões) do Barcelona pela transferência de Rodri, segundo a "Sky Sports". No entanto, o clube inglês busca receber um valor acima dos 60 milhões de libras (R$ 418 milhões) pela venda do meia de 30 anos.
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O Manchester City tensiona a corda com o Barcelona, pois não tem interesse em se desfazer de Rodri apesar do atleta ter contrato até junho de 2027. Inclusive, o clube inglês teria o desejo de renovar o vínculo do meia por mais temporadas.
Nesta sexta-feira (14), Rodri é esperado para se reapresentar ao Manchester City após a conquista da Copa do Mundo. O encontro poderia acelerar uma negociação com o Barcelona, que estuda a possibilidade de realizar uma nova proposta pelo jogador.
O Manchester City exige um valor alto do Barcelona pensando na possibilidade de comprar um substituto para espanhol. Um dos alvos da equipe comandada por Enzo Maresca é o meia Enzo Fernández, do Chelsea, que só sairia por um valor próximo dos 120 milhões de libras (R$ 837 milhões).
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