Ex-Vasco, Douglas Luiz pode ter encontrado espaço em gigante italiano Jogador participou de todos os amistosos da Juventus na pré-temporada

Douglas Luiz pode ter encontrado na Juventus a oportunidade que procurava para mudar o rumo de sua passagem pelo clube italiano. Após uma primeira temporada marcada por lesões e pouca sequência e dois empréstimos sem direito a compra na Premier League, o volante brasileiro ganhou a confiança de Luciano Spalletti durante a pré-temporada e aparece como uma opção real para o meio-campo na temporada 2026/27.

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O treinador italiano utilizou Douglas Luiz como titular nas seis partidas amistosas disputadas pela Juventus até aqui. A sequência chamou atenção e foi reforçada pelas declarações de Spalletti, que admitiu a possibilidade de o brasileiro permanecer em Turim. O jogador havia retornado ao clube em 30 de junho após passagens por Nottingham Forest e Aston Villa, que optaram por não exercer a compra definitiva.

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– Essa é uma avaliação que faremos e provavelmente será assim – afirmou Spalletti após a partida contra o Palermo.

A mudança de cenário acontece depois de um período complicado para Douglas Luiz na Juventus. Contratado junto ao Aston Villa por 51,5 milhões de euros, o brasileiro não conseguiu ter continuidade em sua primeira temporada. As lesões dificultaram a sequência e fizeram com que ele sequer fosse titular em duas partidas consecutivas, enquanto o pouco espaço com Thiago Motta e, posteriormente, Igor Tudor aumentou as dúvidas sobre seu futuro.

Spalletti abre espaço para Douglas Luiz na Juventus

A chegada de Spalletti modificou a perspectiva sobre Douglas Luiz. O treinador destacou a capacidade do meio-campista para participar da construção das jogadas e explicou que pretende utilizá-lo em diferentes funções.

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– Ele tem qualidades indiscutíveis. É preciso pensar na cobertura do campo, mas ele pode alternar tanto com um companheiro mais ofensivo quanto com um mais defensivo. Tem facilidade para construir o jogo e encontrar passes entre as linhas – disse o técnico.

Essa versatilidade pode ser importante na disputa por espaço. Douglas Luiz já atuou como primeiro volante, meio-campista mais avançado e até em funções ofensivas ao longo da carreira. Na Juventus, porém, a concorrência continua sendo significativa, especialmente com Thuram fora por lesão e McKennie podendo ser utilizado novamente no meio-campo.

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Ainda assim, a utilização recorrente nos amistosos coloca o brasileiro em uma posição diferente daquela encontrada nas últimas temporadas. Spalletti passou a conhecê-lo melhor durante a preparação e, até agora, deu sinais de que pretende contar com suas características.

Douglas Luiz em treinamento pela Juventus (Foto: Reprodução/X)

O momento também representa uma oportunidade para Douglas Luiz reconstruir sua relação com a Juventus depois de dois empréstimos frustrados. Tanto Nottingham Forest quanto Aston Villa tiveram a possibilidade de contratá-lo em definitivo, mas não avançaram pela aquisição do jogador.

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De volta a Turim, o brasileiro passou a responder dentro de campo. Para Spalletti, suas atuações na pré-temporada foram suficientes para despertar uma avaliação positiva.

– Ele sabe jogar futebol e entende o jogo, por isso também estou satisfeito com suas atuações – declarou o treinador.

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