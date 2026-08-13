La Liga rejeita 'Lei Vini Jr' para inibir racismo na Espanha
Entidade aplica novas regras na temporada do Campeonato Espanhol
A La Liga não aplicará a "Lei Vini Jr" para inibir casos de racismo na nova temporada do Campeonato Espanhol. Segundo o "Marca", o Comitê Técnico de Árbitros (CTA) decidiu não punir jogadores que conversem com a mão sobre a boca para tapar um possível insulto.
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- Para nós, tapar a boca não será cartão vermelho. Não sabemos o que pode ser dito e nos parece injusto e excessivo - disse a entidade, que optou por rejeitar a "Lei Vini Jr".
A Associação Internacional de Futebol (IFAB) permite que cada competição eleja se a "Lei Vini Jr" será aplicada ou não. No Brasileirão, por exemplo, essa norma entra em vigência a partir da 23ª rodada do torneio.
No entanto, a La Liga decidiu acatar algumas leis que foram observadas na Copa do Mundo de 2026 para ampliar o tempo de bola rolando em um jogo. Caso um atleta que está para ser substituído demore mais do que 10 segundos para deixar o campo, o jogador que entraria no lugar do companheiro permanecerá um minuto na beira do gramado antes de entrar definitivamente na partida.
Quando um jogador cair no campo, e o árbitro entender existe a possibilidade do atleta estar fazendo cera, ele deverá sair do gramado e ficar na beira do gramado durante um minuto. Caso o goleiro esteja caído no gramado, o treinador escolherá qual peça cumprirá a punição e ficar um minuto de bola rolando do lado de fora.
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