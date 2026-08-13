Números de Paquetá na Libertadores reforçam sua importância no Flamengo Meia marcou três gols em cinco jogos pela Libertadores

Lucas Paquetá mostrou mais uma vez sua importância para o Flamengo na Libertadores. Diante do Cruzeiro, no empate em 1 a 1 pelo jogo de ida das oitavas de final, o meia saiu do banco de reservas, marcou o gol rubro-negro e foi decisivo para levar a decisão ao Maracanã em aberto.

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O gol no Mineirão foi o terceiro de Paquetá em cinco partidas disputadas nesta edição da Libertadores. Os números reforçam o peso do jogador em uma competição na qual ele pode ser ainda mais importante para o Flamengo na reta decisiva.

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Paquetá, porém, ainda está em processo de recuperação física. O camisa 20 ficou cinco semanas afastado por conta de uma lesão e, por isso, começou a partida contra o Cruzeiro entre os reservas. No segundo tempo, entrou ao lado de Pedro e precisou de poucos minutos para deixar sua marca.

Após o jogo, o meia comemorou o gol e destacou a importância do resultado para o Flamengo.

– Feliz demais, né? De estar podendo entrar em campo, estar ajudando o Flamengo. Hoje com um gol importante, um empate que nos leva para decidir em casa, diante da nossa torcida. Então, feliz por isso, continuar trabalhando para a gente poder passar de fase – disse Paquetá.

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Após se recuperar de lesão, Paquetá reconhece que está longe do seu melhor ritmo no Flamengo

Apesar do gol, Paquetá reconheceu que ainda precisa recuperar o ritmo ideal. O próprio jogador explicou que o período afastado dificulta uma retomada imediata ao nível que apresentava antes da lesão.

– Estou voltando, foram cinco semanas aí parado. É um pouco difícil voltar e já começar a jogar no nível que eu parei, mas acho que mais um joguinho aí, podendo recuperar a minha forma física, e eu vou poder estar de volta ao meu 100% – afirmou o jogador.

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A declaração aumenta a expectativa para o confronto de volta, na próxima quarta-feira, no Maracanã. Com mais uma semana de treinamentos e recuperação, existe a possibilidade de Paquetá estar em melhores condições físicas para enfrentar novamente a equipe mineira.

Paquetá comemorando gol marcado no duelo entre Flamengo e Cruzeiro no duelo pela Libertadores (Foto: Douglas Magno/AFP)

E o cenário da partida também pode favorecer sua presença desde o início. Com o Flamengo jogando diante da torcida e buscando assumir o protagonismo do confronto, a qualidade técnica e a capacidade de chegada do meia podem ser fundamentais.

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No Mineirão, mesmo começando no banco e ainda longe do condicionamento ideal, Paquetá foi decisivo. Agora, a tendência é que ele esteja ainda mais preparado para a partida que definirá quem avança às quartas de final da Libertadores.

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