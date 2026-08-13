Atlético fecha a contratação de Fred; saiba detalhes e valor Jogador era sonho antigo do clube mineiro

O Atlético-MG fechou nesta quinta-feira (13) a contratação do volante Fred, que estava no Fenerbahçe, da Turquia. A informação foi antecipada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, e confirmada pela reportagem do Lance!. O jogador, que já teve passagem pelas categorias de base do Galo, rescindiu seu vínculo com o clube turco para retornar ao futebol brasileiro.

Atlético pagou compensação para contratar Fred

Fred, novo reforço do Atlético Mineiro. (Foto: Reprodução Instagram Fred)

Fred deve assinar um contrato de três anos e meio com o clube mineiro, com um vínculo válido até o fim de 2029. Para viabilizar a liberação imediata junto ao Fenerbahçe, o Atlético-MG concordou em pagar uma compensação financeira que totaliza 2,5 milhões de euros. Fred rescindiu com o clube turco e é aguardado na próxima semana para realizar exames médicos e assinar o contrato.

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O montante fixo da transferência é de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões), acrescido de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões) em bônus por metas atingidas. Segundo o vice-presidente de futebol, Paulo Bracks, o volante era um "sonho antigo" da diretoria, e as negociações se estenderam por meses até o desfecho positivo.

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Carreira e identificação com o Galo

Natural de Belo Horizonte, Fred iniciou sua formação no próprio Atlético-MG antes de seguir para o Internacional, onde estreou profissionalmente em 2012. Em 2013, foi vendido ao Shakhtar Donetsk por 15 milhões de euros, permaneceu na Ucrânia até 2018, quando se transferiu para o Manchester United.

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Na Inglaterra, o volante consolidou sua carreira em alto nível, o que lhe rendeu convocações para defender a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. Fred estava no Fenerbahçe desde 2023, onde atuou por pouco mais de três temporadas. O jogador nunca escondeu seu carinho pelo Atlético, clube que considera de coração, o que facilitou o acerto para este novo ciclo em sua carreira.

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