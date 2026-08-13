Conmebol fará doação para auxiliar vítimas do terremoto na Colômbia Confederação sul-americana fará contribuição financeira em conjunto com FCF

A Conmebol e a Federação Colombiana de Futebol (FCF) anunciaram que farão uma doação conjunta de US$ 1 milhão (R$ 5,21 milhões) para apoiar as vítimas do terremoto que atingiu a Colômbia na segunda-feira (10). Até esta quinta-feira (12), o balanço oficial do governo local informava que o tremor de 7,4 graus causou a morte de 265 pessoas, enquanto 496 continuavam desaparecidas.

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A doação será feita diretamente à campanha "Colômbia, Um Só Coração", organizada pela primeira-dama do país, Ana Lucía Pineda, e que concentra os donativos que chegam de diferentes países.

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"Em tempos de dor e dificuldade, a família do futebol sul-americano reafirma seu compromisso e estende a mão ao povo colombiano, apoiando as famílias e comunidades afetadas por esta emergência", diz nota da Conmebol, que apela ainda "à comunidade esportiva internacional, aos clubes, aos parceiros estratégicos e aos torcedores para que continuem a apoiar as iniciativas de angariação de fundos".

Ambulância foi totalmente destruída pelo terremoto na Colômbia (Foto: Joaquin Sarmiento/AFP)

Além das vítimas e dos desaparecidos, o terremoto na Colômbia deixou 3,5 mil feridos e afetou diretamente 53,8 mil pessoas. Levantamento do governo aponta que 11.347 residências foram completamente destruídas, e um total de 53.526 residências foram danificadas.

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Os jogos de futebol na Colômbia foram cancelados esta semana em razão dos esforços por causa do terremoto. Toda a rodada do futebol colombiano foi suspensa, enquanto que a Conmebol adiou o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores entre Tolima e Independiente Del Valle, pela Libertadores; e Independiente Santa Fe x River Plate, pela mesma fase da Copa Sul-Americana.

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