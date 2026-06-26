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Artilheiro em Portugal, Lucas Duarte faz balanço da temporada

Brasileiro de 25 anos marcou dez gols na Liga Portugal 2

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 21:08
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Lucas Duarte comemora gol pelo Felgueiras, de Portugal
Lucas Duarte comemora gol pelo Felgueiras, de Portugal (Foto: Divulgação/Felgueiras)

Vivendo o sonho do futebol europeu, Lucas Duarte viveu uma temporada especial com a camisa do Felgueiras, em Portugal. Na Liga Portugal 2, o atacante brasileiro marcou 10 gols e transformou adaptação em protagonismo. O jogador fez um balanço de seu segundo ano no futebol lusitano e projetou os próximos desafios.

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    - Foi uma temporada muito boa, mas de muita aprendizagem também. Todas as equipes da Segunda Liga têm muita qualidade e podem perfeitamente jogar na Primeira. Então, para mim, que sou novo nesta competição, foi muito especial, fiquei muito feliz. Os gols saíram como fruto de muito esforço e trabalho, também dos meus companheiros, mas primeiro penso em ajudar o time de alguma forma. Assim que cheguei senti um pouco o clima e alguns pequenos detalhes do país, mas isso não me impediu, só me fez melhorar mais.

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    Dos dez gols que o atacante brasileiro marcou na competição, sete foram de cabeça, o que impressiona pela precisão no fundamento. Lucas Duarte afirmou que é importante estar sempre bem preparado porque uma jogada aérea pode decidir uma partida.

    - A bola aérea tem sido uma vantagem e é muito importante estar bem nesse aspecto porque pode resolver um jogo importante, assim como foi nessa temporada. É continuar trabalhando dobrado agora para continuar com essa boa sequência.

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    Lucas Duarte recebe sondagens após boa temporada

    Lucas Duarte chegou em Portugal em 2024, onde defendeu o Covilhã e marcou incríveis 12 gols em 25 jogos antes de se transferir para o Felgueiras. O atacante tem recebido algumas sondagens e propostas para deixar o clube, mas a decisão está nas mãos do time do norte lusitano. Com contrato até 2028, ele projetou a nova temporada e disse que espera seguir balançando as redes com frequência.

    - A expectativa é das melhores, agora que vou para meu terceiro ano já estou melhor adaptado, já sei que o campeonato é muito intenso e disputado. Por isso tenho que estar mais focado do que na temporada passada e o que eu garanto é que não vai faltar garra e determinação para defender essa camisa. Espero continuar com essa sequência de gols que venho fazendo durante esses anos.

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