Artilheiro em Portugal, Lucas Duarte faz balanço da temporada Brasileiro de 25 anos marcou dez gols na Liga Portugal 2

Vivendo o sonho do futebol europeu, Lucas Duarte viveu uma temporada especial com a camisa do Felgueiras, em Portugal. Na Liga Portugal 2, o atacante brasileiro marcou 10 gols e transformou adaptação em protagonismo. O jogador fez um balanço de seu segundo ano no futebol lusitano e projetou os próximos desafios.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Foi uma temporada muito boa, mas de muita aprendizagem também. Todas as equipes da Segunda Liga têm muita qualidade e podem perfeitamente jogar na Primeira. Então, para mim, que sou novo nesta competição, foi muito especial, fiquei muito feliz. Os gols saíram como fruto de muito esforço e trabalho, também dos meus companheiros, mas primeiro penso em ajudar o time de alguma forma. Assim que cheguei senti um pouco o clima e alguns pequenos detalhes do país, mas isso não me impediu, só me fez melhorar mais.

continua após a publicidade

Dos dez gols que o atacante brasileiro marcou na competição, sete foram de cabeça, o que impressiona pela precisão no fundamento. Lucas Duarte afirmou que é importante estar sempre bem preparado porque uma jogada aérea pode decidir uma partida.

- A bola aérea tem sido uma vantagem e é muito importante estar bem nesse aspecto porque pode resolver um jogo importante, assim como foi nessa temporada. É continuar trabalhando dobrado agora para continuar com essa boa sequência.

continua após a publicidade

Lucas Duarte recebe sondagens após boa temporada

Lucas Duarte chegou em Portugal em 2024, onde defendeu o Covilhã e marcou incríveis 12 gols em 25 jogos antes de se transferir para o Felgueiras. O atacante tem recebido algumas sondagens e propostas para deixar o clube, mas a decisão está nas mãos do time do norte lusitano. Com contrato até 2028, ele projetou a nova temporada e disse que espera seguir balançando as redes com frequência.

- A expectativa é das melhores, agora que vou para meu terceiro ano já estou melhor adaptado, já sei que o campeonato é muito intenso e disputado. Por isso tenho que estar mais focado do que na temporada passada e o que eu garanto é que não vai faltar garra e determinação para defender essa camisa. Espero continuar com essa sequência de gols que venho fazendo durante esses anos.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.