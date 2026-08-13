Arsenal recebe proposta de R$ 270 milhões por Gabriel Martinelli Colocado no mercado, atacante da Seleção Brasileira vira alvo do Galatasaray

O atacante Gabriel Martinelli virou alvo no mercado da bola. Segundo informação do jornalista Florian Plettenberg, o Galatasaray enviou uma proposta oficial de 45 milhões de euros (cerca de R$ 270 milhões) ao Arsenal para fechar a contratação do jogador brasileiro.

Aos 25 anos, o jogador perdeu espaço no time de Mikel Arteta na última temporada, ficando atrás de Leandro Trossard na disputa por uma vaga na equipe. A concorrência na posição aumentou com a chegada de Christos Tzolis, contratado junto ao Club Brugge por cerca de R$ 259 milhões.

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Segundo a "ESPN", a diretoria do Arsenal colocou o brasileiro no mercado e estipulou o valor de 50 milhões de euros (R$ 298 milhões) para aceitar negociá-lo, mostrando-se aberta a ouvir ofertas. No entanto, o atleta prefere não atuar em um mercado considerado alternativo e não descarta seguir em Londres.

Desempenho oscilante de Gabriel Martinelli

A disposição do clube inglês em negociar Martinelli ganha força após temporada 2025/26 de altos e baixos. Os números registrados no ano foram:

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Jogos: 53 Gols: 11 Assistências: 7

Gabriel Martinelli, do Arsenal, na partida do Brasil no Mundial (Foto: JEWEL SAMAD / AFP)

Arsenal monitora a situação de Julián Álvarez

Assim como o Barcelona, o Arsenal acompanha a novela do argentino Julián Álvarez com o Atlético de Madrid. O atacante deixou claro o desejo de sair da equipe espanhola, e o time comandado por Arteta surge como interessado no negócio — favorecido pelo fato de os espanhóis evitarem negociar o atleta com rivais locais.

Para viabilizar a operação, os Gunners precisam abrir espaço no setor ofensivo e arrecadar recursos com seus ativos. Além de explorar o mercado para Gabriel Martinelli, a diretoria do clube londrino não descarta envolver o sueco Gyokeres nas tratativas para levantar capital e estar pronta para fazer investida pelo centroavante da seleção argentina.

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