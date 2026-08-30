Arsenal acerta venda de Gabriel Martinelli para o futebol saudita
Brasileiro deixa o clube inglês após sete temporadas e assina contrato de quatro anos com a equipe saudita
O Arsenal acertou a venda de Gabriel Martinelli para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 70 milhões de euros (cerca de R$ 421 milhões). O atacante foi liberado pelo clube inglês para viajar ao país do Oriente Médio, onde deve realizar os exames médicos e assinar contrato válido por quatro temporadas, até junho de 2030.
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A negociação foi concluída neste domingo (30), após o Al-Hilal avançar nas tratativas com o Arsenal. Martinelli já havia chegado a um acordo com o clube saudita e estava decidido a deixar a Inglaterra nesta janela de transferências. O brasileiro era alvo do Al-Hilal e também recebeu interesse de outros clubes, mas a proposta da equipe saudita foi a que avançou.
Martinelli estava fora dos planos do Arsenal
A saída acontece em um momento em que Martinelli perdeu espaço no elenco comandado por Mikel Arteta. O atacante não foi relacionado para os três primeiros jogos oficiais do Arsenal na temporada 2026/27 e deixou de fazer parte dos planos para a sequência da campanha.
A transferência também ocorre depois de o Arsenal conquistar a Premier League na última temporada. Martinelli, no entanto, sequer foi relacionado para a disputa da Supercopa da Inglaterra deste ano e não participou da conquista.
A chegada ao Al-Hilal acontece em meio a uma mudança no espaço financeiro do clube saudita. A equipe ganhou margem na folha salarial após a saída do brasileiro Malcom, que rescindiu contrato e se transferiu para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Martinelli deverá receber um salário superior aos 18 milhões de dólares (cerca de R$ 97 milhões) anuais que Malcom recebia.
Sete anos de Martinelli no Arsenal
Martinelli deixa o Arsenal após uma passagem de sete temporadas pelo clube. Contratado em 2019, aos 18 anos, junto ao Ituano, o atacante disputou 278 partidas, marcou 62 gols e deu 34 assistências pela equipe inglesa.
Durante o período em Londres, o brasileiro conquistou três títulos: Premier League, Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra. A conquista do Campeonato Inglês aconteceu na última temporada, quando o Arsenal encerrou um jejum de 21 anos sem vencer a competição.
Martinelli também se consolidou como nome frequente na Seleção Brasileira e integrou o elenco nacional nas Copas do Mundo de 2022 e 2026. No Mundial mais recente, o atacante marcou o gol da vitória sobre o Japão nas 16 avos de final.
Al-Hilal reforça ataque
Martinelli chega ao Al-Hilal para reforçar o setor ofensivo e deverá disputar espaço ao lado de nomes como Ollie Watkins, que também passou a integrar o elenco saudita após deixar o Aston Villa.
A transferência ainda marca uma movimentação importante do Arsenal no fim da janela. Além de Martinelli, o clube também negocia a saída de Gabriel Jesus, que está próximo de se transferir para o Barcelona. Assim, os dois brasileiros podem deixar os Gunners no mesmo período.
Com a negociação, Martinelli encerra sua passagem pelo futebol inglês e inicia uma nova etapa da carreira no futebol saudita aos 25 anos.
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