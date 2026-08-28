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De Bruyne rasga elogios a Gabriel Jesus, na mira do Napoli: 'É um perfil que não temos'

Brasileiro vive cenário de pouca utilização no clube inglês e pode buscar novo destino nesta janela de transferências

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 10:47
Supervisionado porNathalia Gomes,
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AO VIVO com gol de Gabriel Jesus, Arsenal vai goleando o Wigan pela Copa da Inglaterra
Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal na Copa da Inglaterra (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Gabriel Jesus pode deixar o Arsenal nesta janela de transferências. Conforme apurou o Lance!, a possibilidade de saída do atacante brasileiro é considerada grande diante do pouco espaço que ele vem tendo no clube inglês. O Napoli foi um dos interessados e chegou a tratar o jogador como prioridade, mas as conversas não avançaram.

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O clube italiano demonstrou forte desejo pela contratação de Gabriel Jesus nas últimas semanas. No entanto, o Arsenal não estaria disposto a liberá-lo por menos de 20 milhões de euros, valor que aparece como um dos obstáculos para a negociação.

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O salário do atacante também pesa. Gabriel Jesus recebe vencimentos considerados altos na Premier League, e a avaliação é de que o Napoli não chegaria aos mesmos valores pagos atualmente pelo Arsenal.

Segundo informações obtidas pelo Lance!, as conversas entre os clubes não evoluíram para algo concreto até os últimos contatos, realizados há alguns dias. Desde então, não houve novidades sobre um possível avanço na negociação.

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Apesar disso, o cenário pode mudar nos próximos dias. Com pouco espaço no Arsenal, a possibilidade de Gabriel Jesus buscar um novo clube ganhou força. Além do Napoli, os mercados da Turquia e da Arábia Saudita também podem aparecer como alternativas para o brasileiro.

O estafe do atacante, por enquanto, mantém cautela e evita abrir detalhes sobre as negociações. Ainda restam alguns dias para o fechamento da janela, e o futuro de Gabriel Jesus pode ter novos capítulos até lá.

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De Bruyne aprova possível chegada de Gabriel Jesus ao Napoli

Em meio ao interesse do Napoli, Kevin De Bruyne foi questionado sobre uma possível chegada do ex-companheiro ao clube italiano. Em entrevista ao "Corriere dello Sport" publicada nesta quinta-feira (27), o belga elogiou as características do atacante.

— O que ele traz? Qualidade. Qualidade no ataque com a bola, no jogo de apoio e na construção das jogadas. Provavelmente é um perfil que não temos, diferente do Rasmus ou do Lorenzo. Se chegasse, poderia nos ajudar. Também com a experiência: sabe como se vence. É importante, veremos o que acontecerá — afirmou.

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De Bruyne chegou ao Napoli em junho de 2025, após o fim de seu contrato com o Manchester City. O meio-campista foi companheiro de Gabriel Jesus no clube inglês entre 2017 e 2022.

Gabriel Jesus é destaque entre brasileiros na Premier League

Aos 29 anos, Gabriel Jesus soma 79 gols em 243 partidas pela Premier League e ocupa a segunda posição entre os brasileiros que mais balançaram as redes na competição. Roberto Firmino lidera o ranking, com 82 gols em 256 jogos.

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Jesus também é o segundo brasileiro com mais títulos da Premier League, com cinco conquistas: quatro pelo Manchester City e uma pelo Arsenal, na temporada passada. Ederson lidera a lista, com seis troféus.

Desde que chegou à Inglaterra, em 2017, o atacante disputou 358 partidas, com 126 gols e 67 assistências. Pelo Arsenal, são 31 gols e 22 assistências. Na Seleção Brasileira, Gabriel Jesus soma 64 jogos, com 19 gols e 13 assistências.

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