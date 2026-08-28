Julián Álvarez retoma treinos no Atlético em meio a interesse do City Atacante argentino voltou a treinar em trabalho individual

Julián Álvarez voltou a treinar no Atlético de Madrid nesta sexta-feira (28), após ficar três dias afastado das atividades com o restante do elenco. Segundo o jornal MARCA, o atacante argentino compareceu ao centro de treinamento de Cerro del Espino no período da tarde e realizou um trabalho individual com um preparador físico do clube.

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A volta aos trabalhos acontece em meio à indefinição sobre o futuro do jogador. De acordo com o MARCA, Álvarez já teria reconhecido que uma transferência para o Barcelona não é mais uma possibilidade neste momento. O clube catalão foi descartado pelo Atlético, que reafirmou publicamente sua decisão de não negociar o atacante com o rival espanhol.

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O clube afirmou que está aberto a negociações no mercado, mas considera que o Barça não cumpriu as condições estabelecidas para uma eventual transferência de Álvarez.

Manchester City entra na disputa por Julián Álvarez

Com o Barcelona fora do cenário, a Premier League aparece como uma das alternativas para o futuro do argentino. O Arsenal já era apontado como um possível destino, mas, segundo o MARCA, o Manchester City entrou na disputa nas últimas horas.

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A possibilidade de retorno ao City chama atenção porque Álvarez deixou o clube inglês há duas temporadas justamente em busca de mais protagonismo. Durante sua passagem pelo Etihad Stadium, o atacante dividiu espaço com Erling Haaland e optou pela transferência para o Atlético de Madrid.

Agora, o Manchester City avalia a possibilidade de contar novamente com o argentino. O cenário ganhou força após mudanças no setor ofensivo do time, que perdeu Marmoush e Savinho, mas as primeiras sondagens ainda não evoluíram para uma negociação.

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Atlético exige 150 milhões de euros por Álvarez

Tanto City quanto Arsenal, clube que já demonstrou interesse pelo argentino anteriormente, encontram obstáculos para avançar pelo atacante. Um deles é a própria resistência de Julián Álvarez em retornar à Inglaterra.

O outro envolve as condições impostas pelo Atlético. O clube espanhol não estaria disposto a negociar o jogador por menos de 150 milhões de euros ou sem receber um substituto considerado à altura. Entre os nomes citados está Viktor Gyökeres.

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A situação acontece um dia após o CEO do Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, reforçar que o Barcelona não é uma opção para o futuro do argentino. A posição também foi respaldada pela diretoria do clube, que declarou apoio à decisão de não negociar Álvarez com o time catalão.

Confira o comunicado do Atlético de Madrid:

Os membros da Diretoria do Atlético de Madrid manifestaram unanimemente seu total apoio à decisão do clube de não negociar a transferência de Julián Álvarez para o FC Barcelona

Os membros da Diretoria estão cientes de que o Atlético de Madrid está aberto a negociações típicas do mercado de transferências, mas sempre de forma ética e profissional e com respeito entre os clubes. Apoiamos integralmente a posição previamente comunicada pelo clube de que o FC Barcelona não cumpriu esses requisitos e, consequentemente, não houve e não haverá negociação com eles a respeito da transferência de Julián Álvarez.

O Atlético de Madrid está convencido de que o nosso jogador compreenderá a decisão, concentrando-se em trabalhar da melhor forma possível para ajudar o clube a atingir os seus objetivos, tal como já tem feito nas duas temporadas em que defendeu as nossas cores.

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Julián Álvarez em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

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