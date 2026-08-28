Julián Álvarez retoma treinos no Atlético em meio a interesse do City
Atacante argentino voltou a treinar em trabalho individual
Julián Álvarez voltou a treinar no Atlético de Madrid nesta sexta-feira (28), após ficar três dias afastado das atividades com o restante do elenco. Segundo o jornal MARCA, o atacante argentino compareceu ao centro de treinamento de Cerro del Espino no período da tarde e realizou um trabalho individual com um preparador físico do clube.
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A volta aos trabalhos acontece em meio à indefinição sobre o futuro do jogador. De acordo com o MARCA, Álvarez já teria reconhecido que uma transferência para o Barcelona não é mais uma possibilidade neste momento. O clube catalão foi descartado pelo Atlético, que reafirmou publicamente sua decisão de não negociar o atacante com o rival espanhol.
O clube afirmou que está aberto a negociações no mercado, mas considera que o Barça não cumpriu as condições estabelecidas para uma eventual transferência de Álvarez.
Manchester City entra na disputa por Julián Álvarez
Com o Barcelona fora do cenário, a Premier League aparece como uma das alternativas para o futuro do argentino. O Arsenal já era apontado como um possível destino, mas, segundo o MARCA, o Manchester City entrou na disputa nas últimas horas.
A possibilidade de retorno ao City chama atenção porque Álvarez deixou o clube inglês há duas temporadas justamente em busca de mais protagonismo. Durante sua passagem pelo Etihad Stadium, o atacante dividiu espaço com Erling Haaland e optou pela transferência para o Atlético de Madrid.
Agora, o Manchester City avalia a possibilidade de contar novamente com o argentino. O cenário ganhou força após mudanças no setor ofensivo do time, que perdeu Marmoush e Savinho, mas as primeiras sondagens ainda não evoluíram para uma negociação.
Atlético exige 150 milhões de euros por Álvarez
Tanto City quanto Arsenal, clube que já demonstrou interesse pelo argentino anteriormente, encontram obstáculos para avançar pelo atacante. Um deles é a própria resistência de Julián Álvarez em retornar à Inglaterra.
O outro envolve as condições impostas pelo Atlético. O clube espanhol não estaria disposto a negociar o jogador por menos de 150 milhões de euros ou sem receber um substituto considerado à altura. Entre os nomes citados está Viktor Gyökeres.
A situação acontece um dia após o CEO do Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, reforçar que o Barcelona não é uma opção para o futuro do argentino. A posição também foi respaldada pela diretoria do clube, que declarou apoio à decisão de não negociar Álvarez com o time catalão.
Confira o comunicado do Atlético de Madrid:
Os membros da Diretoria do Atlético de Madrid manifestaram unanimemente seu total apoio à decisão do clube de não negociar a transferência de Julián Álvarez para o FC Barcelona
Os membros da Diretoria estão cientes de que o Atlético de Madrid está aberto a negociações típicas do mercado de transferências, mas sempre de forma ética e profissional e com respeito entre os clubes. Apoiamos integralmente a posição previamente comunicada pelo clube de que o FC Barcelona não cumpriu esses requisitos e, consequentemente, não houve e não haverá negociação com eles a respeito da transferência de Julián Álvarez.
O Atlético de Madrid está convencido de que o nosso jogador compreenderá a decisão, concentrando-se em trabalhar da melhor forma possível para ajudar o clube a atingir os seus objetivos, tal como já tem feito nas duas temporadas em que defendeu as nossas cores.
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