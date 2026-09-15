O Comitê Executivo da UEFA elegeu, nesta terça-feira (15), o estádio Camp Nou como sede da final da Champions League masculina de 2029. A casa do Barcelona receberá, após 30 anos, a partida decisiva do principal campeonato continental europeu.

O Spotify Camp Nou passa por reformas de ampliação, reestruturação e modernização desde março de 2023, com previsão de conclusão total para o início de 2028. Para a decisão de 2029, o estádio contará com capacidade para 104 mil torcedores. A UEFA exige um mínimo de 65 mil lugares para a final do torneio, e as últimas quatro edições foram realizadas em arenas com capacidade superior a 70 mil pessoas.

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Além da decisão marcada para 2 de junho de 2029, o estádio catalão já foi palco de outras duas finais de Champions League. A primeira ocorreu em 1989, com vitória do Milan por 4 a 0 sobre o Steaua Bucareste. A segunda foi disputada em 1999, quando o Manchester United venceu o Bayern de Munique virando o jogo para 2 a 1 nos acréscimos e conquistando o título..

- O Spotify Camp Nou foi escolhido para sediar a final da Champions League em 2029. É um orgulho imenso para o FC Barcelona e para todos os barcelonistas. Essa escolha representa também um reconhecimento internacional do novo Spotify Camp Nou, que se consolida como um estádio de referência mundial, na vanguarda em termos de experiência, tecnologia, conectividade, acessibilidade e serviços. A confiança da UEFA em sediar um dos maiores eventos do futebol mundial valoriza a dimensão e a ambição deste projeto e consolida o Spotify Camp Nou como um ícone de Barcelona e uma referência internacional - declarou Joan Laporta, presidente do Barcelona.

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Spotify Camp Nou, estádio do Barcelona - (Foto: divulgação / X / Barcelona FC)

Final de 2028 também já tem estádio definido

O Comitê da UEFA também confirmou que a final da Champions League de 2028 será decidida na Allianz Arena, em Munique. A casa do Bayern de Munique, que comporta cerca de 75 mil torcedores, já sediou decisões do torneio em 2012 e 2025.

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Vale lembrar que a final da Champions League de 2027 será realizada no Estádio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, que receberá o evento pela segunda vez na história, sendo a primeira em 2019.

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Sedes da Champions League feminina definidas

Além do torneio masculino, a UEFA confirmou os palcos das próximas edições da Champions League feminina. Em 2027, a decisão será disputada em Varsóvia, na Polônia. Já em 2028, a grande final do futebol feminino será realizada no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, na França. Em 2029, a competição feminina terá a final disputada no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales.

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