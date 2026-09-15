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Palmeiras chega a três convocados para Seleção sub-17; multa de Juan Ramos é de R$ 350 milhões

Trio, que também conta com Edu Conceição e João França, disputará o Torneio da Amizade da UEFA, na suíça

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
15/09/2026 15:42
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Juan Ramos, jogador do Palmeiras, foi convocado para a Seleção sub-17
Juan Ramos, lateral do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O lateral-esquerdo Juan Ramos, do Palmeiras, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-17. O jogador foi chamado pela comissão técnica para substituir Arthur Monteiro, do Athletico-PR, cortado por conta de uma lesão.

+ Palmeiras e LDU têm estratégias diferentes antes de decisão na Libertadores

Com a convocação, o Palmeiras passa a ter três representantes na equipe comandada por Dudu Patetuci: além de Juan Ramos, Eduardo Conceição e João França também foram chamados. A Seleção disputará o Torneio da Amizade da UEFA, na Suíça, entre os dias 24 e 30 de setembro. A competição será o último teste antes da Copa do Mundo da categoria, e o Brasil enfrentará Canadá, França e Costa do Marfim.

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O lateral foi convocado pela primeira vez para defender as categorias de base da Seleção Brasileira em agosto. Na ocasião, participou de duas vitórias sobre a Venezuela, em jogos disputados na Granja Comary, e agora disputa uma das vagas no elenco para o Mundial.

Em março deste ano, Juan assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, válido até o fim de 2029. O vínculo prevê multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 350 milhões na cotação atual) para cluhes do exterior .

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Juan Ramos retorna ao Palmeiras

Juan Ramos foi dispensado pelo Palmeiras aos 13 anos, em razão de seu porte físico, e passou a defender o São Bernardo, equipe da Grande São Paulo, onde permaneceu até 2025. Após se destacar na Copa Ibrachina, voltou ao radar do clube, que realizou testes com o atleta antes de recontratá-lo, em março.

O lateral já integra o elenco sub-20 do Palmeiras, mas ainda não soma minutos na categoria. Pelo clube, foi campeão do torneio da NEC Nijmegen sub-17, na Holanda, e da Copa Fictor sub-17. Nas duas competições, marcou gols nas fases finais.

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Juan Ramos, lateral do Palmeiras convocado pela Seleção
Juan Ramos, do Palmeiras, antes de partida da Seleção sub-17 (Foto: Matheus Sanches/CBF)

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