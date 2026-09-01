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Após melar negócios com Flamengo e Botafogo, Dínamo acerta com chileno

Dínamo de Moscou acerta com Maximiliano Gutiérrez após melar acordos no Brasil

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 20:05
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai
Reprovado nos exames do clube russo, Gonzalo Plata vinha atuando normalmente pelo Flamengo sob o comando de Leonardo Jardim (Foto: Reprodução/ X/@fcdynamo)

O Dínamo de Moscou mudou o foco no mercado de transferências no último dia da janela europeia. Após desistir de forma polêmica das contratações de Gonzalo Plata, do Flamengo, e Matheus Martins, do Botafogo, o clube russo selou um acordo verbal com o Independiente pela compra do atacante chileno Maximiliano Gutiérrez.

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Maximiliano Gutiérrez acerta transferência para o Dínamo de Moscou após reviravolta nos bastidores da janela
Maximiliano Gutiérrez acerta transferência para o Dínamo de Moscou após reviravolta nos bastidores da janela (Foto: Reprodução / Instagram)

A operação por Gutiérrez foi alinhada por 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 42,7 milhões na cotação atual). O Independiente, detentor de 50% dos direitos econômicos do jogador, receberá 3,5 milhões de euros, quantia que será utilizada em parte para quitar uma dívida de US$ 2 milhões com o Huachipato, seu clube formador. O atleta havia chegado à equipe argentina em fevereiro de 2016, acumulando quatro gols e duas assistências em 17 partidas.

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A guinada do Dínamo em direção a Gutiérrez ocorre em meio a forte insatisfação nos bastidores de Flamengo e Botafogo. Ambos os clubes brasileiros foram surpreendidos nesta terça-feira com a desistência dos russos em relação a Plata e Matheus Martins. O clube de Moscou alegou reparações e inconsistências nos "parâmetros médicos" da dupla após a realização de testes físicos na Rússia.

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo
Reprovado nos exames do clube russo, Gonzalo Plata vinha atuando normalmente pelo Flamengo sob o comando de Leonardo Jardim (Foto: Reprodução / X / @fcdynamo)

As diretivas dos clubes cariocas contestam os laudos emitidos. O Flamengo destacou que Plata vinha atuando normalmente sob o comando de Leonardo Jardim e apresentava apenas um histórico de tendinite sem maiores gravidades. Pelo lado do Botafogo, a indignação aumentou pelo fato de o Dínamo ter veiculado imagens de recepção de Matheus Martins no aeroporto antes da reprovação, o que motivou a diretoria alvinegra a avaliar medidas judiciais contra a equipe russa.

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Matheus Martins chegou a ser anunciado pelo Dínamo Moscou
Matheus Martins chegou a ser anunciado pelo Dínamo Moscou (Foto: Divulgação)

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