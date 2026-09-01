Após melar negócios com Flamengo e Botafogo, Dínamo acerta com chileno
Dínamo de Moscou acerta com Maximiliano Gutiérrez após melar acordos no Brasil
O Dínamo de Moscou mudou o foco no mercado de transferências no último dia da janela europeia. Após desistir de forma polêmica das contratações de Gonzalo Plata, do Flamengo, e Matheus Martins, do Botafogo, o clube russo selou um acordo verbal com o Independiente pela compra do atacante chileno Maximiliano Gutiérrez.
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A operação por Gutiérrez foi alinhada por 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 42,7 milhões na cotação atual). O Independiente, detentor de 50% dos direitos econômicos do jogador, receberá 3,5 milhões de euros, quantia que será utilizada em parte para quitar uma dívida de US$ 2 milhões com o Huachipato, seu clube formador. O atleta havia chegado à equipe argentina em fevereiro de 2016, acumulando quatro gols e duas assistências em 17 partidas.
A guinada do Dínamo em direção a Gutiérrez ocorre em meio a forte insatisfação nos bastidores de Flamengo e Botafogo. Ambos os clubes brasileiros foram surpreendidos nesta terça-feira com a desistência dos russos em relação a Plata e Matheus Martins. O clube de Moscou alegou reparações e inconsistências nos "parâmetros médicos" da dupla após a realização de testes físicos na Rússia.
As diretivas dos clubes cariocas contestam os laudos emitidos. O Flamengo destacou que Plata vinha atuando normalmente sob o comando de Leonardo Jardim e apresentava apenas um histórico de tendinite sem maiores gravidades. Pelo lado do Botafogo, a indignação aumentou pelo fato de o Dínamo ter veiculado imagens de recepção de Matheus Martins no aeroporto antes da reprovação, o que motivou a diretoria alvinegra a avaliar medidas judiciais contra a equipe russa.
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