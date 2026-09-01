Atlético de Madrid acerta a contratação do atacante Jonathan David
Atlético de Madrid acerta empréstimo de Jonathan David junto à Juventus
O Atlético de Madrid concretizou a chegada de mais um reforço de peso para o setor ofensivo. O clube espanhol finalizou o acordo com a Juventus para a contratação por empréstimo do atacante canadense Jonathan David, de 26 anos. O contrato estabelece uma opção de compra fixada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 153 milhões na cotação atual).
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Para viabilizar a transferência no aspecto financeiro, os dois clubes concordaram em dividir os vencimentos do jogador, estipulados em 11 milhões de euros anuais. David desembarcou em Madri na terça-feira (1), realizou os trâmites burocráticos e assinou o novo vínculo com a equipe comandada por Diego Simeone.
¡Bienvenido, Jonathan David! 🇨🇦— Atlético de Madrid (@Atleti) September 1, 2026
Nuestro club y la Juventus han alcanzado un acuerdo para la cesión del delantero durante la temporada 2026/27.
ℹ️ https://t.co/xDwPcC8rwh pic.twitter.com/TZd9qvzar8
O atacante chega ao futebol espanhol em busca de restabelecer o grande momento que viveu no Lille, da França. Pelo clube francês, David construiu uma trajetória de destaque ao somar 109 gols e 31 assistências ao longo de cinco temporadas, com destaque para seu último ano no futebol francês, quando balançou as redes 25 vezes. Na sequência, transferiu-se para a Juventus, onde encerrou sua passagem com oito gols marcados.
Sob o comando de Simeone, o canadense agregará mobilidade e capacidade de infiltração à linha de frente do Atlético de Madrid. A contratação também amplia as opções táticas da comissão técnica em um momento em que a movimentação de nomes como Julián Álvarez e Alexander Sorloth vinha centralizando os bastidores dos Colchoneros nesta reta final de janela de transferências.
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