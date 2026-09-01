Juventus oficializa duas contratações no último dia da janela
Clube dá mais opções ao técnico Luciano Spalletti
A Juventus oficializou as contratações do centroavante Nick Woltemade e do volante Pape Mata Sarr no último dia da janela de transferências. A equipe dirigida por Luciano Spalletti buscou reforços após uma campanha decepcionante na última temporada do Campeonato Italiano.
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O centroavante alemão chega por empréstimo de uma temporada após uma campanha decepcionante com o Newcastle. No verão europeu passado, os ingleses pagaram 65 milhões de libras (R$ 478 milhões, na cotação da época) ao Stuttgart pela contratação do atleta após a saída de Isak.
A Juventus também pagou dois milhões de euros (R$ 13,9 milhões) ao Tottenham pela chegada por empréstimo de Pape Mata Sarr. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a Velha Senhora tem a opção de compra do volante por 29 milhões de euros (R$ 202 milhões).
Com a dupla, Luciano Spalletti ganha mais opções no elenco para brigar por uma vaga na próxima Champions League, seja via Campeonato Italiano, seja via Europa League. A Velha Senhora tem duas vitórias em dois jogos no Calcio, mas ocupa a 4ª colocação pelos critérios de desempate.
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