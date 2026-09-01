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Rudiger decide se aposentar da seleção alemã para focar no Real Madrid

Rudiger se aposenta da seleção alemã para focar 100% no Real Madrid

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 14:40
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Jogadores do Real Madrid comemoram o segundo gol marcado pelo atacante espanhol Carlos Espi Escrihuela, camisa 19, durante a partida do Campeonato Espanhol entre RCD Espanyol e Real Madrid CF, no Estádio RCDE, em Cornellà de Llobregat, em 22 de agosto de 2026
Aos 33 anos, Antonio Rüdiger encerra sua trajetória de mais de uma década defendendo a seleção da Alemanha (Foto: Josep Lago / AFP)

O zagueiro Antonio Rudiger tomou a decisão de encerrar sua trajetória pela seleção da Alemanha. De acordo com informações apuradas pelo jornal espanhol Marca, o defensor do Real Madrid entende que chegou o momento de fechar um ciclo marcante de sua carreira internacional para concentrar todos os seus esforços e energia no clube merengue.

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Antonio Rudiger da Alemanha, observa durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Alemanha e Curaçao, no Estádio de Houston, em 14 de junho de 2026, em Houston, Texas
Aos 33 anos, Antonio Rudiger encerra sua trajetória de mais de uma década defendendo a seleção da Alemanha (Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images / AFP)

A ideia de deixar a equipe nacional vinha amadurecendo desde a disputa da última Copa do Mundo. Após analisar o cenário com calma, o jogador de 33 anos concluiu que a renúncia facilitará a transição geracional promovida pelo técnico Klopp na seleção alemã, abrindo espaço para novos líderes e jovens talentos no início deste novo ciclo.

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Com a decisão, Rudiger encerra uma caminhada de mais de dez anos defendendo a camisa da 'Mannschaft', tendo como principal conquista a Copa das Confederações de 2017. O principal motivo para a aposentadoria internacional é o cuidado com a forma física: ao eliminar a rotina intensa de viagens e jogos de seleções, o zagueiro pretende prolongar sua carreira em alto nível e atuar com regularidade no futebol espanhol.

Outro fator determinante para o atleta foi a chegada do técnico José Mourinho ao Real Madrid. Rudiger está totalmente adaptado ao estilo exigente e à visão competitiva do treinador português, sentindo-se uma peça fundamental no elenco. Em perfeita sintonia com a nova comissão técnica, o alemão prioriza o trabalho diário no Santiago Bernabéu para conquistar títulos na temporada.

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José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga
Zagueiro alemão destaca boa relação com o técnico José Mourinho e se vê como peça fundamental no novo projeto do Real Madrid (Foto: Josep Lago / AFP)

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