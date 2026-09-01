Rudiger decide se aposentar da seleção alemã para focar no Real Madrid
Rudiger se aposenta da seleção alemã para focar 100% no Real Madrid
O zagueiro Antonio Rudiger tomou a decisão de encerrar sua trajetória pela seleção da Alemanha. De acordo com informações apuradas pelo jornal espanhol Marca, o defensor do Real Madrid entende que chegou o momento de fechar um ciclo marcante de sua carreira internacional para concentrar todos os seus esforços e energia no clube merengue.
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A ideia de deixar a equipe nacional vinha amadurecendo desde a disputa da última Copa do Mundo. Após analisar o cenário com calma, o jogador de 33 anos concluiu que a renúncia facilitará a transição geracional promovida pelo técnico Klopp na seleção alemã, abrindo espaço para novos líderes e jovens talentos no início deste novo ciclo.
Com a decisão, Rudiger encerra uma caminhada de mais de dez anos defendendo a camisa da 'Mannschaft', tendo como principal conquista a Copa das Confederações de 2017. O principal motivo para a aposentadoria internacional é o cuidado com a forma física: ao eliminar a rotina intensa de viagens e jogos de seleções, o zagueiro pretende prolongar sua carreira em alto nível e atuar com regularidade no futebol espanhol.
Outro fator determinante para o atleta foi a chegada do técnico José Mourinho ao Real Madrid. Rudiger está totalmente adaptado ao estilo exigente e à visão competitiva do treinador português, sentindo-se uma peça fundamental no elenco. Em perfeita sintonia com a nova comissão técnica, o alemão prioriza o trabalho diário no Santiago Bernabéu para conquistar títulos na temporada.
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