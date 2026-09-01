Ex-Chelsea, joia do Santos fecha com clube francês até 2031
Chelsea vende o atacante Deivid Washington ao Strasbourg em definitivo
O atacante Deivid Washington está de casa nova no futebol europeu. No último dia da janela de transferências, o Chelsea concluiu a venda em definitivo do jogador brasileiro de 21 anos para o Strasbourg, da França. A negociação foi fechada por cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 49 milhões na cotação atual), e o jovem assinou vínculo com a equipe francesa válido até 2031.
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𝐃𝐞𝐢𝐯𝐢𝐝 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞 𝐚̀ 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐬𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠 ✍️— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 1, 2026
Le Racing Club de Strasbourg Alsace officialise l'arrivée de Deivid Washington. L'attaquant brésilien de 21 ans s'engage jusqu'en 2031 en provenance du Chelsea FC.
Le communiqué 👉 https://t.co/NSlpyhLJBB pic.twitter.com/bvOZyTSZMq
Revelado nas categorias de base do Santos, o Menino da Vila havia sido comprado pelo clube britânico em 2023. No entanto, diante do elevado número de contratações realizadas pelo Chelsea no período, o atacante encontrou pouco espaço no elenco profissional londrino, acumulando apenas três partidas oficiais sob o comando do técnico Mauricio Pochettino.
Para ganhar rodagem, Deivid Washington retornou ao Santos por empréstimo no ano passado, período em que disputou 20 partidas e anotou um gol. De volta à Inglaterra em janeiro, o atleta passou os últimos seis meses atuando pela equipe sub-21 do Chelsea antes de ter sua saída em definitivo selada rumo ao futebol francês.
A transferência para o Strasbourg representa a oportunidade para o jovem brasileiro ter sequência no time principal e se firmar no cenário europeu disputando a Ligue 1.
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