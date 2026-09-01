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Ex-Chelsea, joia do Santos fecha com clube francês até 2031

Chelsea vende o atacante Deivid Washington ao Strasbourg em definitivo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 16:50
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Deivid e Ângelo
O atacante brasileiro Deivid Washington assina contrato até 2031 com o Strasbourg após ser vendido pelo Chelsea (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

O atacante Deivid Washington está de casa nova no futebol europeu. No último dia da janela de transferências, o Chelsea concluiu a venda em definitivo do jogador brasileiro de 21 anos para o Strasbourg, da França. A negociação foi fechada por cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 49 milhões na cotação atual), e o jovem assinou vínculo com a equipe francesa válido até 2031.

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Revelado nas categorias de base do Santos, o Menino da Vila havia sido comprado pelo clube britânico em 2023. No entanto, diante do elevado número de contratações realizadas pelo Chelsea no período, o atacante encontrou pouco espaço no elenco profissional londrino, acumulando apenas três partidas oficiais sob o comando do técnico Mauricio Pochettino.

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Deivid Washington deixou o Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Revelado na Vila Belmiro, o jovem atacante teve um retorno por empréstimo ao Peixe antes de se transferir para a Ligue 1 (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Para ganhar rodagem, Deivid Washington retornou ao Santos por empréstimo no ano passado, período em que disputou 20 partidas e anotou um gol. De volta à Inglaterra em janeiro, o atleta passou os últimos seis meses atuando pela equipe sub-21 do Chelsea antes de ter sua saída em definitivo selada rumo ao futebol francês.

Deivid Washigton (reprodução instagram)
Comprado em 2023, Deivid Washington disputou apenas três jogos pela equipe principal dos Blues antes da negociação definitiva (Foto: Reprodução / Instagram)

A transferência para o Strasbourg representa a oportunidade para o jovem brasileiro ter sequência no time principal e se firmar no cenário europeu disputando a Ligue 1.

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