Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Grealish e Gazza: entenda a ligação entre os camisas 18 do Everton

Grealish retorna ao Everton novamente por empréstimo

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 18:28
Atualizado há 16 minutos
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Favorite o Lance! no Google
Grealish em uma foto ao lado de uma foto do Gazza
Grealish e Paul Gascoigne em ação pelo Everton (Fotos: Reprodução/Instagram)

Jack Grealish está de volta ao Everton. O Manchester City anunciou o novo empréstimo para o clube da cidade de Liverpool nesta terça-feira (1º). O retorno do jogador, porém, também resgata uma conexão especial: o jogador inglês voltará a vestir a camisa 18, número que pertenceu a dois de seus grandes ídolos, Wayne Rooney e Paul Gascoigne, conhecido como "Gazza".

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A escolha não foi por acaso. Grealish revelou que Gascoigne e Rooney são seus dois jogadores ingleses favoritos e que decidiu usar o número justamente pela passagem dos dois pelo Everton. Antes de fechar o acordo, inclusive, o meia conversou com Rooney sobre a camisa.

continua após a publicidade

O meia já foi comparado com o "Gazza" por seu estilo de jogo ousado e alegre. Em 2020, quando questionado pela imprensa britânica sobre o que achava das comparações, Grealish deixou claro que gostava do ex-jogador.

— Eu me alimento desse tipo de comparação... Adoro a forma como ele jogava futebol, com toda a liberdade e alegria... Quero entreter as pessoas, mas também quero ser eficaz em campo, como o Gazza era — afirmou.

continua após a publicidade

Grealish e Gascoigne: paralelos dentro e fora de campo

A ligação com Gascoigne vai além da camisa. O ex-meia inglês, que defendeu o Everton entre 2000 e 2002, é lembrado como um dos jogadores mais talentosos de sua geração. Ao mesmo tempo, sua trajetória ficou marcada por uma série de problemas pessoais, principalmente a luta contra o alcoolismo e outras questões fora dos gramados.

Gascoigne construiu uma imagem de jogador irreverente e imprevisível, característica que também ajudou a transformá-lo em um dos grandes personagens do futebol inglês. Fora de campo, porém, enfrentou durante décadas problemas relacionados ao consumo de álcool e chegou a passar por diferentes períodos de tratamento. Sua chegada ao Everton foi tratada na época justamente como um novo capítulo em sua carreira, como uma oportunidade de recomeço. Aos 33 anos, depois de uma passagem frustrante pelo Middlesbrough, "Gazza" chegou ao clube de Liverpool sem custos de transferência, a convite do técnico Walter Smith, com quem havia vivido uma passagem de grande sucesso no Rangers.

continua após a publicidade

Grealish, por sua vez, também construiu uma imagem de jogador ligado à vida noturna e às festas, com alguns episódios relacionados ao consumo de álcool ao longo da carreira. Em um momento de baixa no Manchester City, por exemplo, o inglês foi flagrado pelo jornal Mail Sport embriagado e cambaleando após deixar um bar em Newcastle, acompanhado de um amigo. Na ocasião, o atacante se recuperava de uma lesão muscular na virilha. Apesar das semelhanças, porém, não é correto colocar a situação de Grealish no mesmo patamar da dependência enfrentada por Gascoigne.

É justamente nesse contraste que a história dos dois se torna curiosa. Grealish escolheu vestir a camisa de um dos seus jogadores preferidos, mas agora retorna ao Everton carregando a responsabilidade de escrever sua própria história, dentro e fora de campo.

continua após a publicidade
Jack Grealish vestirá a camisa número 18 no Everton
Jack Grealish no Everton (Foto: Divulgação)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas

Futebol Internacional

Manchester City anuncia Enzo Fernández após negócio de quase R$ 1 bilhão

Há 28 minutos
Sancho jogando pelo Aston Villa

Fora de Campo

Jadon Sancho no Palmeiras? Boato enlouquece torcedores: 'Preocupante'

Há 45 minutos
Rodrygo correndo

Futebol Internacional

Rodrygo dá passo importante na recuperação de lesão no joelho

Há 55 minutos
O meio-campista senegalês do Monaco, nº 08 Lamine Camara (E), e o atacante camaronês do Olympique de Marseille, nº 29, disputam a bola durante a partida do Campeonato Francês (L1) entre AS Monaco e Olympique de Marseille (OM), no Estádio Louis II, no Principado de Mônaco

Futebol Internacional

Filipe Luís perde astro do Monaco para o Chelsea

Há 1 hora
Atacante senegalês Ndiaye é anunciado como novo jogador do Manchester City no encerramento da janela

Futebol Internacional

Manchester City supera o Tottenham e anuncia o atacante Ndiaye

Há 1 hora
Robert Sánchez, do Chelsea, com o prêmio de melhor goleiro do Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Futebol Internacional

Como acerta a contratação de campeão do Mundo pelo Chelsea

Há 2 horas
Mais LANCE!
Deivid e Ângelo

Ex-Chelsea, joia do Santos fecha com clube francês até 2031

Jonathan David comemora classificação do Canadá para as oitavas de final da Copa do Mundo

Atlético de Madrid acerta a contratação do atacante Jonathan David

Morato pelo Nottingham Forest

West Ham anuncia zagueiro ex-São Paulo por empréstimo

Dani Ceballos comemora com Vini Jr em partida do Real Madrid

Real Betis acerta retorno de ex-Real Madrid, diz jornalista

Robinho Jr. durante partida do Santros na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Robinho Jr deixa o Santos e assina contrato com clube italiano

Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League

No Barcelona, Gabriel Jesus volta a desafiar imagem de 'atacante que não faz gols'

NIck Woltemade assina contrato como novo jogador da Juventus

Juventus oficializa duas contratações no último dia da janela

Jogadores do Real Madrid comemoram o segundo gol marcado pelo atacante espanhol Carlos Espi Escrihuela, camisa 19, durante a partida do Campeonato Espanhol entre RCD Espanyol e Real Madrid CF, no Estádio RCDE, em Cornellà de Llobregat, em 22 de agosto de 2026

Rudiger decide se aposentar da seleção alemã para focar no Real Madrid

José Maria Giménez reage durante jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona

Atlético de Madrid perde zagueiro para o Deportivo La Coruña

Enzo Fernández comemora classificação do Chelsea à final do Mundial de Clubes

Manchester City acerta contratação de Enzo Fernández por quase R$ 1 bilhão

Echeverri comemora gol de falta contra o Al-Ain no Super Mundial de Clubes

'Novo Messi' deixa o Manchester City e acerta com o Benfica

Richarlison chora após eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar

Setembro Amarelo: relembre relatos corajosos de jogadores sobre a saúde mental

Gabriel Jesus é apresentado como novo jogador do Barcelona e posa com camisa do clube catalão

Gabriel Jesus é apresentado no Barcelona e manda recado para técnico