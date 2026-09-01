Grealish e Gazza: entenda a ligação entre os camisas 18 do Everton

Jack Grealish está de volta ao Everton. O Manchester City anunciou o novo empréstimo para o clube da cidade de Liverpool nesta terça-feira (1º). O retorno do jogador, porém, também resgata uma conexão especial: o jogador inglês voltará a vestir a camisa 18, número que pertenceu a dois de seus grandes ídolos, Wayne Rooney e Paul Gascoigne, conhecido como "Gazza".

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A escolha não foi por acaso. Grealish revelou que Gascoigne e Rooney são seus dois jogadores ingleses favoritos e que decidiu usar o número justamente pela passagem dos dois pelo Everton. Antes de fechar o acordo, inclusive, o meia conversou com Rooney sobre a camisa.

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O meia já foi comparado com o "Gazza" por seu estilo de jogo ousado e alegre. Em 2020, quando questionado pela imprensa britânica sobre o que achava das comparações, Grealish deixou claro que gostava do ex-jogador.

— Eu me alimento desse tipo de comparação... Adoro a forma como ele jogava futebol, com toda a liberdade e alegria... Quero entreter as pessoas, mas também quero ser eficaz em campo, como o Gazza era — afirmou.

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Grealish e Gascoigne: paralelos dentro e fora de campo

A ligação com Gascoigne vai além da camisa. O ex-meia inglês, que defendeu o Everton entre 2000 e 2002, é lembrado como um dos jogadores mais talentosos de sua geração. Ao mesmo tempo, sua trajetória ficou marcada por uma série de problemas pessoais, principalmente a luta contra o alcoolismo e outras questões fora dos gramados.

Gascoigne construiu uma imagem de jogador irreverente e imprevisível, característica que também ajudou a transformá-lo em um dos grandes personagens do futebol inglês. Fora de campo, porém, enfrentou durante décadas problemas relacionados ao consumo de álcool e chegou a passar por diferentes períodos de tratamento. Sua chegada ao Everton foi tratada na época justamente como um novo capítulo em sua carreira, como uma oportunidade de recomeço. Aos 33 anos, depois de uma passagem frustrante pelo Middlesbrough, "Gazza" chegou ao clube de Liverpool sem custos de transferência, a convite do técnico Walter Smith, com quem havia vivido uma passagem de grande sucesso no Rangers.

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Grealish, por sua vez, também construiu uma imagem de jogador ligado à vida noturna e às festas, com alguns episódios relacionados ao consumo de álcool ao longo da carreira. Em um momento de baixa no Manchester City, por exemplo, o inglês foi flagrado pelo jornal Mail Sport embriagado e cambaleando após deixar um bar em Newcastle, acompanhado de um amigo. Na ocasião, o atacante se recuperava de uma lesão muscular na virilha. Apesar das semelhanças, porém, não é correto colocar a situação de Grealish no mesmo patamar da dependência enfrentada por Gascoigne.

É justamente nesse contraste que a história dos dois se torna curiosa. Grealish escolheu vestir a camisa de um dos seus jogadores preferidos, mas agora retorna ao Everton carregando a responsabilidade de escrever sua própria história, dentro e fora de campo.

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Jack Grealish no Everton (Foto: Divulgação)

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