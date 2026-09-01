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Plata é reprovado em exames médicos na Rússia e retorna ao Flamengo

Atacante não atendeu aos parâmetros médicos do clube russo e retornará ao clube nesta semana

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 17:36
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Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo (Foto: X/@fcdynamo)

O equatoriano Gonzalo Plata, que havia sido liberado pelo Flamengo para assinar com o Dínamo de Moscou, da Rússia, foi reprovado nos exames médicos no clube russo. Com a negativa, agora, a negociação não será concretizada, e o atacante retorna ao Brasil nesta semana.

Gonzalo Plata desembarcou na Rússia no último domingo e foi recebido com festa pelo Dínamo de Moscou. Ainda no aeroporto, o jogador foi presenteado com comidas e roupas típicas do país.

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— Recebemos (Gonzalo Plata), como manda a tradição, com pão. O sal deixaremos para os futuros adversários — brincou o Dínamo sobre a chegada de Plata.

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai
Gonzalo Plata, do Flamengo, recepcionado em Moscou (Reprodução/ X/@fcdynamo)

Na negociação entre os clubes, ficou acordado entre as partes que os russos desembolsariam R$ 60,1 milhões pela contratação, além de R$ 12 milhões de bônus.

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Plata foi contratado pelo Flamengo no segundo semestre de 2024, por 9,1 milhões de dólares (R$ 51,9 milhões). Em sua trajetória no clube carioca, disputou 100 partidas, marcou nove gols e conquistou oito títulos.

Confira a nota oficial do Flamengo sobre Gonzalo Plata

"O Clube de Regatas do Flamengo foi informado, na tarde desta terça-feira (1º), pelo Dínamo de Moscou, que o atacante Gonzalo Plata não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa. O jogador havia sido liberado pelo Flamengo para realizar exames e assinar contrato, mas a negociação não será concluída.

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Gonzalo Plata, que recentemente defendeu o Equador na Copa do Mundo FIFA 2026 e vinha atuando regularmente pelo Flamengo, retorna ao clube nesta semana."

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