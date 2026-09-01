Real Betis acerta retorno de ex-Real Madrid, diz jornalista
Jogador teve passagem por Real Madrid e Arsenal antes de retornar para Sevilha
Dani Ceballos está de volta ao Real Betis. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o meio-campista chegou a um acordo para retornar ao clube que o revelou e assinou um contrato de três anos, válido até junho de 2029. O espanhol chega como agente livre, depois de rescindir seu vínculo com o Real Madrid em junho.
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A negociação marca o retorno de Ceballos ao Betis nove anos depois de sua saída para o clube merengue. O meio-campista deixou o futebol de Sevilha em 2017, quando foi contratado pelo Real Madrid, e agora inicia uma nova etapa justamente onde deu os primeiros passos como profissional.
A chegada ao Betis foi possível, pois Ceballos encerrou antecipadamente seu contrato com o Real Madrid. O vínculo do jogador com o clube espanhol era válido até junho de 2027, mas as partes chegaram a um acordo para interromper a relação em junho deste ano.
O Real Madrid confirmou oficialmente a saída do meio-campista em 26 de junho. Durante sua passagem pelo clube, iniciada em 2017, Ceballos disputou 215 partidas e conquistou uma extensa coleção de títulos com a camisa merengue, entre eles três Champions League, quatro Mundiais de Clubes, duas LaLigas, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.
A decisão de antecipar o fim do vínculo também esteve relacionada à falta de espaço no elenco. Ceballos não estava nos planos de José Mourinho para a temporada e optou por abrir mão do último ano de contrato para buscar um novo desafio como jogador livre.
Retorno ao clube onde tudo começou
Formado nas categorias de base do Betis, Ceballos chegou ao time principal ainda jovem e fez sua estreia profissional em 2014. Aos poucos, o meio-campista ganhou espaço no elenco e se tornou um dos principais talentos do clube. O desempenho pelo Betis também o colocou em evidência nas seleções de base da Espanha, aumentando o interesse de grandes clubes europeus. Em 2017, após se destacar pelo futebol espanhol e ser eleito o melhor jogador da Eurocopa Sub-21, Ceballos deixou Sevilha para assinar com o Real Madrid.
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