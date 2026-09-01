Como acerta a contratação de campeão do Mundo pelo Chelsea
Como acerta empréstimo do goleiro Robert Sánchez, do Chelsea
O Como 1907 anunciou a contratação do goleiro espanhol Robert Sánchez, de 28 anos. O jogador deixa o Chelsea e assina por empréstimo de uma temporada com o clube italiano para a temporada 2026/27, em movimento oficializado pelos dois clubes por meio de comunicado oficial.
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A chegada de Sánchez representa um reforço experiente para o projeto comandado pelo técnico Cesc Fàbregas. A equipe italiana se prepara para um calendário exigente na Serie A e na disputa da Uefa Champions League.
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Contratado pelo Chelsea em 2023 junto ao Brighton, o arqueiro espanhol acumulou conquistas importantes ao longo de sua passagem por Stamford Bridge. Em seu currículo pelos Blues, Sánchez traz os títulos da Uefa Conference League (2024–25) e do Mundial de Clubes da Fifa (2025).
Com a transferência acertada para o futebol italiano, Robert Sánchez assume a meta do Como com o objetivo de manter a boa fase e liderar o setor defensivo do clube na elite do futebol europeu.
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