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Como acerta a contratação de campeão do Mundo pelo Chelsea

Como acerta empréstimo do goleiro Robert Sánchez, do Chelsea

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 17:20
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Robert Sánchez, do Chelsea, com o prêmio de melhor goleiro do Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
O goleiro espanhol Robert Sánchez troca o Chelsea pelo Como 1907 em acordo por empréstimo de uma temporada (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O Como 1907 anunciou a contratação do goleiro espanhol Robert Sánchez, de 28 anos. O jogador deixa o Chelsea e assina por empréstimo de uma temporada com o clube italiano para a temporada 2026/27, em movimento oficializado pelos dois clubes por meio de comunicado oficial.

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A chegada de Sánchez representa um reforço experiente para o projeto comandado pelo técnico Cesc Fàbregas. A equipe italiana se prepara para um calendário exigente na Serie A e na disputa da Uefa Champions League.

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Cole Palmer, Robert Sánchez e Doué recebem premiações individuais após o fim do Mundial de Clubes (Foto: Buda Mendes/AFP)
Campeão do Mundial de Clubes pelos Blues, o goleiro de 28 anos chega para ser o titular da meta italiana (Foto: Buda Mendes / AFP)

Contratado pelo Chelsea em 2023 junto ao Brighton, o arqueiro espanhol acumulou conquistas importantes ao longo de sua passagem por Stamford Bridge. Em seu currículo pelos Blues, Sánchez traz os títulos da Uefa Conference League (2024–25) e do Mundial de Clubes da Fifa (2025).

Com a transferência acertada para o futebol italiano, Robert Sánchez assume a meta do Como com o objetivo de manter a boa fase e liderar o setor defensivo do clube na elite do futebol europeu.

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Campeão do Mundial de Clubes pelo Chelsea, o goleiro de 28 anos chega para ser o titular da meta italiana
O goleiro espanhol Robert Sánchez troca o Chelsea pelo Como 1907 em acordo por empréstimo de uma temporada (Foto: Adrian Dennis / AFP)

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