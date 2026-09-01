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Robinho Jr deixa o Santos e assina contrato com clube italiano

Jovem de 18 anos é emprestado com opção de compra pelo Peixe

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 15:27
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Robinho Jr. durante partida do Santros na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Robinho Jr. durante partida do Santros na Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O atacante Robinho Jr deixou o Santos por empréstimo e assinou contrato por uma temporada com o Genoa, da Itália. O jovem de 18 anos viverá sua primeira experiência na Europa, enquanto usa nova equipe terá a opção de compra em definitivo do atleta ao fim da temporada.

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Já na Itália, Robinho Jr iniciará seus treinamentos com a equipe e buscará ficar à disposição do técnico Daniele De Rossi para o duelo contra o Como, pelo Campeonato Italiano, na sexta-feira (4). O jovem chega com grande expectativa após duas derrotas seguidas de sua equipe no Calcio.

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O Genoa irá cobrir o salário de Robinho Jr de forma integral, o que foi chave para que a negociação destravasse nos últimos dias. No novo clube, o brasileiro espera ganhar minutagens em relação ao que vinha tendo no Santos.

Na atual temporada com o Santos, Robinho Jr foi utilizado em 12 partidas entre jogos do Brasileirão, Copa Sul-Americana e Campeonato Paulista. No fim da temporada europeia, o Genoa terá a opção de exercer a compra em definitivo de atacante ou não. Caso o clube italiano não se interesse em contar com os serviços do jogador, o atleta retornará ao Peixe.

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Neymar e Robinho Jr em ação em treinamento do Santos (Foto: Raul Baretta/SFC)
Neymar e Robinho Jr em ação em treinamento do Santos (Foto: Raul Baretta/SFC)
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