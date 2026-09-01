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Rodrygo dá passo importante na recuperação de lesão no joelho

Jogador esta fora por lesão desde março

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 18:53
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Rodrygo correndo
Rodrygo em treino no Real Madrid (Foto: Divulgação)

Rodrygo deu um passo importante em seu processo de recuperação nesta terça-feira (1º). O atacante do Real Madrid realizou a primeira corrida no gramado desde a lesão no joelho direito, sofrida no dia 2 de março. A atividade aconteceu na Ciudad Real Madrid, centro de treinamento do clube espanhol.

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O retorno à grama acontece cerca de seis meses depois do problema físico e representa uma nova etapa no tratamento do brasileiro. Desde o início da recuperação, Rodrygo vem seguindo uma rotina de trabalhos para recuperar a condição física e voltar aos gramados.

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O atacante mantém sessões diárias de recuperação, divididas entre as instalações do Real Madrid e uma estrutura montada em sua própria residência, em Madrid. O trabalho tem como objetivo permitir uma evolução gradual antes do retorno aos treinamentos com o restante do elenco.

A primeira corrida no gramado é considerada um avanço importante nesse processo, mas Rodrygo ainda terá outras etapas pela frente antes de estar novamente à disposição do técnico.

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Rodrygo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco lateral do joelho direito em março de 2026, após se lesionar em um lance isolado durante a partida contra o Getafe, pela LaLiga. Desde então, o atacante está afastado dos gramados e vem cumprindo um longo processo de recuperação.

Lesão tirou Rodrygo da Copa do Mundo

A lesão aconteceu justamente em ano de Copa do Mundo, interrompendo a trajetória de Rodrygo com a Seleção Brasileira. O atacante vinha fazendo parte de todo o ciclo da equipe nacional até o Mundial, mas acabou fora da competição por conta do problema no joelho.

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A ausência representou um duro golpe para o jogador e para a seleção, que era uma das opções frequentes do Brasil durante a preparação para a Copa de 2026. Agora, seis meses depois da lesão, Rodrygo avança no processo de recuperação e começa a dar os primeiros passos para voltar aos gramados.

Rodrygo correndo
Rodrygo em treino no Real Madrid (Foto: Divulgação)

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