West Ham anuncia zagueiro ex-São Paulo por empréstimo

O West Ham anunciou oficialmente nesta terça-feira (1º) a contratação do zagueiro Morato, que chega ao clube por empréstimo do Nottingham Forest. O defensor brasileiro, de 25 anos, assinou vínculo válido por uma temporada, até junho de 2027, com opção de compra ao fim do período.

A transferência marca o reencontro entre Morato e Nuno Espírito Santo. O treinador português trabalhou com o zagueiro durante sua passagem pelo Nottingham Forest e foi um dos responsáveis por pedir a contratação do brasileiro para reforçar a equipe londrina.

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Morato chega ao West Ham depois de uma temporada de destaque pelo Nottingham Forest. O zagueiro teve participação importante na campanha da equipe na Liga Europa, competição em que disputou 14 dos 16 jogos do clube, sendo titular em 13 deles.

O brasileiro foi eleito o melhor zagueiro da Liga Europa e também integrou a seleção da competição. O desempenho ajudou o Nottingham Forest a chegar até a semifinal do torneio.

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Agora, Morato terá um novo desafio no futebol inglês. O West Ham disputa a Championship, segunda divisão do Campeonato Inglês, nesta temporada.

Trajetória de Morato

Revelado pelo São Paulo, Morato deixou o Brasil ainda jovem e se transferiu para o Benfica em 2019. Em Portugal, iniciou sua trajetória nas categorias de base e passou também pela equipe B antes de conquistar espaço no elenco principal. O zagueiro permaneceu no Benfica por cinco temporadas e meia. Em setembro de 2024, foi contratado pelo Nottingham Forest, iniciando sua trajetória no futebol inglês.

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Morato em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação)

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