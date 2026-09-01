Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Manchester City acerta contratação de Enzo Fernández por quase R$ 1 bilhão

Meia é contratado para repor a saída de Rodri para o Barcelona

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 13:14
Favorite o Lance! no Google
Enzo Fernández comemora classificação do Chelsea à final do Mundial de Clubes
Enzo Fernández comemora classificação do Chelsea à final do Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

O Manchester City acertou a contratação do meia Enzo Fernández por 125 milhões de libras (R$ 877 milhões) junto ao Chelsea. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o argentino está próximo da realização dos exames médicos para mudar de clube.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Após longas conversas, o Chelsea cedeu a vontade de Enzo Fernández, que queria se reunir com o técnico Enzo Maresca e se tornar jogador do Manchester City. O argentino sempre foi visto como o nome ideal para o setor em caso de uma saída de Rodri, que se transferiu para o Barcelona.

continua após a publicidade

Nos últimos dois jogos do Chelsea, Enzo Fernández nem foi relacionado pelo técnico Xabi Alonso em meio as negociações e ao desejo do atleta em sair da equipe londrina. Com a transferência do meia, os Blues devem buscar uma reposição no mercado e têm conversas por Lamine Camara, do Monaco.

Em janeiro de 2023, o Chelsea comprou Enzo Fernández do Benfica por cerca de 106 milhões de libras (R$ 662 milhões, na cotação da época) e tem um lucro de quase 20 milhões de libras (R$ 139 milhões) na venda do jogador após três anos.

continua após a publicidade

Enzo Fernández é cereja do bolo do Manchester City

Além de Enzo Fernández, o Manchester City acertou as contratações de Elliot Anderson e Bouaddi para o setor do meio de campo. No trio, a equipe comandada por Enzo Maresca gastou R$ 2,4 bilhões, além de ter feito incorporações em outros setores do elenco.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas
Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas (Foto: Thomas Coex/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
NIck Woltemade assina contrato como novo jogador da Juventus

Futebol Internacional

Juventus oficializa duas contratações no último dia da janela

Há 2 minutos
Jogadores do Real Madrid comemoram o segundo gol marcado pelo atacante espanhol Carlos Espi Escrihuela, camisa 19, durante a partida do Campeonato Espanhol entre RCD Espanyol e Real Madrid CF, no Estádio RCDE, em Cornellà de Llobregat, em 22 de agosto de 2026

Futebol Internacional

Rudiger decide se aposentar da seleção alemã para focar no Real Madrid

Há 18 minutos
José Maria Giménez reage durante jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona

Futebol Internacional

Atlético de Madrid perde zagueiro para o Deportivo La Coruña

Há 56 minutos
Echeverri comemora gol de falta contra o Al-Ain no Super Mundial de Clubes

Futebol Internacional

'Novo Messi' deixa o Manchester City e acerta com o Benfica

Há 3 horas
Richarlison chora após eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar

Futebol Nacional

Setembro Amarelo: relembre relatos corajosos de jogadores sobre a saúde mental

Há 4 horas
Gabriel Jesus é apresentado como novo jogador do Barcelona e posa com camisa do clube catalão

Futebol Internacional

Gabriel Jesus é apresentado no Barcelona e manda recado para técnico

Há 4 horas
Mais LANCE!
Richard Ríos comemora gol marcado pelo Benfica contra o Moreirense, pelo Campeonato Português

Benfica encaminha saída de Richard Ríos para o Al-Ittihad

Gabriel Jesus é apresentado como novo jogador do Barcelona

Gabriel Jesus é anunciado como novo reforço do Barcelona

Nwaneri olha para a bola durante treino do Arsenal

Dortmund acerta contratação de atacante do Arsenal

Luiz Henrique em treino da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026

Roma desiste da contratação de Luiz Henrique, do Zenit

Jack Grealish no banco de reservas na partida entre Manchester City e Bournemouth, pela Premier League

Grealish acerta saída do Manchester City para rival inglês

Malick Fofana comemora gol marcado pelo Lyon sobre o Fenerbahce, nas eliminatórias da Champions League

Arsenal leva chapéu de rival da Premier League por joia do Lyon

José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga

Clube da Premier League contrata meia do Real Madrid

Raphinha comemorando gol em Barcelona e Rayo, pela La Liga

Europeus reagem à atuação de Raphinha em Barcelona x Rayo: 'É uma prova'

Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (01/09/2026)

Messi na Copa de 2022

Messi redefiniu o futebol: longevidade, dados e mito

Gabriel Jesus ao lado da esposa segurando a filha

Gabriel Jesus acompanha jogo do Barcelona antes de assinar com o clube

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga

Raphinha brilha, e Barcelona vence o Rayo Vallecano na La Liga

O atacante espanhol do Barcelona, ​​camisa 10, Lamine Yamal (à esquerda), comemora o segundo gol com o atacante brasileiro do Barcelona, ​​camisa 11, Raphinha, durante a partida do Campeonato Espanhol entre FC Barcelona e Rayo Vallecano de Madrid, no Estádio Camp Nou, em Barcelona

Lamine Yamal supera Haaland e Mbappé e bate recorde no Barcelona