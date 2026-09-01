Manchester City acerta contratação de Enzo Fernández por quase R$ 1 bilhão
Meia é contratado para repor a saída de Rodri para o Barcelona
O Manchester City acertou a contratação do meia Enzo Fernández por 125 milhões de libras (R$ 877 milhões) junto ao Chelsea. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o argentino está próximo da realização dos exames médicos para mudar de clube.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Após longas conversas, o Chelsea cedeu a vontade de Enzo Fernández, que queria se reunir com o técnico Enzo Maresca e se tornar jogador do Manchester City. O argentino sempre foi visto como o nome ideal para o setor em caso de uma saída de Rodri, que se transferiu para o Barcelona.
Nos últimos dois jogos do Chelsea, Enzo Fernández nem foi relacionado pelo técnico Xabi Alonso em meio as negociações e ao desejo do atleta em sair da equipe londrina. Com a transferência do meia, os Blues devem buscar uma reposição no mercado e têm conversas por Lamine Camara, do Monaco.
Em janeiro de 2023, o Chelsea comprou Enzo Fernández do Benfica por cerca de 106 milhões de libras (R$ 662 milhões, na cotação da época) e tem um lucro de quase 20 milhões de libras (R$ 139 milhões) na venda do jogador após três anos.
Enzo Fernández é cereja do bolo do Manchester City
Além de Enzo Fernández, o Manchester City acertou as contratações de Elliot Anderson e Bouaddi para o setor do meio de campo. No trio, a equipe comandada por Enzo Maresca gastou R$ 2,4 bilhões, além de ter feito incorporações em outros setores do elenco.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Futebol Internacional
Juventus oficializa duas contratações no último dia da janelaHá 2 minutos
Futebol Internacional
Rudiger decide se aposentar da seleção alemã para focar no Real MadridHá 18 minutos
Futebol Internacional
Atlético de Madrid perde zagueiro para o Deportivo La CoruñaHá 56 minutos
Futebol Internacional
'Novo Messi' deixa o Manchester City e acerta com o BenficaHá 3 horas
Futebol Nacional
Setembro Amarelo: relembre relatos corajosos de jogadores sobre a saúde mentalHá 4 horas
Futebol Internacional
Gabriel Jesus é apresentado no Barcelona e manda recado para técnicoHá 4 horas
Mais LANCE!