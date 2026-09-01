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Atlético de Madrid perde zagueiro para o Deportivo La Coruña

Depor busca reforçar o elenco com peça experiente

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 14:02
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José Maria Giménez reage durante jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona
José Maria Giménez reage durante jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona (Foto: Lluis Gene/AFP)

O Deportivo La Coruña contratou o zagueiro José Maria Giménez por empréstimo de uma temporada junto ao Atlético de Madrid. Segundo o "Marca", o clube recém promovido à La Liga irá dividir o salário do uruguaio com os colchoneros.

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Os clubes já trocaram as documentações para que Giménez se torne oficialmente um jogador do Deportivo La Coruña. O Atlético de Madrid tem interesse na negociação para facilitar a chegada de Nicolás Tagliafico na reta final da janela de transferências.

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Apesar da saída temporária, Giménez renovou seu contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2029. Com isso, o clube da capital espanhola não verá uma necessidade urgente em negociar um vínculo com o risco de perder o jogador sem custos, como aconteceria caso o atleta mantivesse seu acordo apenas até 2028.

Pelo lado do Deportivo La Coruña, a incorporação de Giménez levará mais experiência ao elenco dirigido por Antonio Hidalgo. Além do uruguaio, o clube já contratou Aubameyang, Angeliño e Adama Traoré dentre os nomes mais badalador do mercado do time de Riazor.

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Giménez comemora ao lado de Julián Álvarez gol do Atlético de Madrid sobre o Real Oviedo
Giménez comemora ao lado de Julián Álvarez gol do Atlético de Madrid sobre o Real Oviedo (Foto: Ander Gillenea/AFP)
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