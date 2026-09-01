Atlético de Madrid perde zagueiro para o Deportivo La Coruña
Depor busca reforçar o elenco com peça experiente
O Deportivo La Coruña contratou o zagueiro José Maria Giménez por empréstimo de uma temporada junto ao Atlético de Madrid. Segundo o "Marca", o clube recém promovido à La Liga irá dividir o salário do uruguaio com os colchoneros.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Os clubes já trocaram as documentações para que Giménez se torne oficialmente um jogador do Deportivo La Coruña. O Atlético de Madrid tem interesse na negociação para facilitar a chegada de Nicolás Tagliafico na reta final da janela de transferências.
Apesar da saída temporária, Giménez renovou seu contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2029. Com isso, o clube da capital espanhola não verá uma necessidade urgente em negociar um vínculo com o risco de perder o jogador sem custos, como aconteceria caso o atleta mantivesse seu acordo apenas até 2028.
Pelo lado do Deportivo La Coruña, a incorporação de Giménez levará mais experiência ao elenco dirigido por Antonio Hidalgo. Além do uruguaio, o clube já contratou Aubameyang, Angeliño e Adama Traoré dentre os nomes mais badalador do mercado do time de Riazor.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Futebol Internacional
Juventus oficializa duas contratações no último dia da janelaHá 2 minutos
Futebol Internacional
Rudiger decide se aposentar da seleção alemã para focar no Real MadridHá 18 minutos
Futebol Internacional
Manchester City acerta contratação de Enzo Fernández por quase R$ 1 bilhãoHá 1 hora
Futebol Internacional
'Novo Messi' deixa o Manchester City e acerta com o BenficaHá 3 horas
Futebol Nacional
Setembro Amarelo: relembre relatos corajosos de jogadores sobre a saúde mentalHá 4 horas
Futebol Internacional
Gabriel Jesus é apresentado no Barcelona e manda recado para técnicoHá 4 horas
Mais LANCE!