Matheus Martins é reprovado nos exames do Dínamo Moscou e retorna ao Botafogo
Cenário foi o mesmo com Gonzalo Plata, do Flamengo
Assim como Gonzalo Plata, do Flamengo, o atacante Matheus Martins, do Botafogo, também não foi aprovado nos exames médicos no Dínamo de Moscou, da Rússia. O atacante retorna ao Glorioso após ter sido negociado na janela de transferências.
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Conforme apurou a reportagem do Lance!, o Botafogo estuda medidas cabíveis e deve acionar o Dínamo Moscou na justiça por utilização indevida da imagem do jogador, tanto no aeroporto quanto em veículos da imprensa russa.
Internamente, o clube garante que tem robusta lista de exames médicos de Matheus Martins e se colocou à disposição com seu departamento médico para entender o diagnóstico dos russos.
O Alvinegro discorda do diagnóstico apresentado, já que o atacante vinha atuando normalmente ao longo da temporada. No Flamengo, a reação de estranheza com a notícia foi similar a do rival de General Severiano.
Matheus Martins chegou ao Botafogo no segundo semestre de 2024 tendo custado 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época) junto à Udinese, da Itália. Foram 91 jogos com a camisa alvinegra, dez gols marcados e duas assistências. Na negociação, o clube receberia 7 milhões de euros (R$ 42,4 milhões na cotação atual), podendo receber mais 1 milhão de euros em bônus por metas.
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