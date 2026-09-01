Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Matheus Martins é reprovado nos exames do Dínamo Moscou e retorna ao Botafogo

Cenário foi o mesmo com Gonzalo Plata, do Flamengo

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 18:55
Favorite o Lance! no Google
Matheus Martins pode deixar o Botafogo
Matheus Martins retornou ao Botafogo após reprovação nos exames do Dínamo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Assim como Gonzalo Plata, do Flamengo, o atacante Matheus Martins, do Botafogo, também não foi aprovado nos exames médicos no Dínamo de Moscou, da Rússia. O atacante retorna ao Glorioso após ter sido negociado na janela de transferências.

+ Botafogo encaminha contratação do zagueiro Arthur Chaves
+ Organizada do Botafogo protesta no CT Lonier

Conforme apurou a reportagem do Lance!, o Botafogo estuda medidas cabíveis e deve acionar o Dínamo Moscou na justiça por utilização indevida da imagem do jogador, tanto no aeroporto quanto em veículos da imprensa russa.

continua após a publicidade
Matheus Martins chegou a ser anunciado pelo Dínamo Moscou
Matheus Martins chegou a ser anunciado pelo Dínamo Moscou (Foto: Divulgação)

Internamente, o clube garante que tem robusta lista de exames médicos de Matheus Martins e se colocou à disposição com seu departamento médico para entender o diagnóstico dos russos.

O Alvinegro discorda do diagnóstico apresentado, já que o atacante vinha atuando normalmente ao longo da temporada. No Flamengo, a reação de estranheza com a notícia foi similar a do rival de General Severiano.

continua após a publicidade

Matheus Martins chegou ao Botafogo no segundo semestre de 2024 tendo custado 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época) junto à Udinese, da Itália. Foram 91 jogos com a camisa alvinegra, dez gols marcados e duas assistências. Na negociação, o clube receberia 7 milhões de euros (R$ 42,4 milhões na cotação atual), podendo receber mais 1 milhão de euros em bônus por metas.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Futebol Internacional

Após melar negócios com Flamengo e Botafogo, Dínamo acerta com chileno

Há 15 minutos
Cebolinha durante amistoso do Flamengo em Portugal

Futebol Nacional

Botafogo abre conversas pela contratação de Everton Cebolinha, do Flamengo

Há 31 minutos
Arthur Chaves, do Hoffenheim, chegará ao Botafogo por empréstimo

Botafogo

Botafogo encaminha contratação do zagueiro Arthur Chaves

Há 5 horas
Torcida do Botafogo protestou no CT Lonier

Botafogo

Botafogo amanhece com protestos de torcida organizada no CT Lonier

Há 6 horas
Nathan Silva, do Pumas, é alvo do Botafogo

Botafogo

Botafogo tenta o zagueiro Nathan Silva, mas esbarra em condição do Pumas-MEX

Há 7 horas
Jogadores do Botafogo no jogo contra o Cienciano

Botafogo

Botafogo corre por mais reforços na reta final da janela

Há 14 horas
Mais LANCE!
Botafogo perdeu para o Flamengo

Discurso x realidade: Botafogo despenca, e momento pede urgência

Jogadores de Flamengo e Botafogo no clássico no Maracanã

Torcedores do Botafogo cobram erro de arbitragem contra o Flamengo

Danilo fazendo movimento de passe

Danilo Santos vive queda de rendimento após a Copa em meio à má fase do Botafogo

Rodrigo Bellão apontando para o campo

Botafogo sofre com falta de eficiência em sequência pesada no Brasileirão

Rodrigo Bellão em Flamengo x Botafogo pelo Brasileirão

Rodrigo Bellão evita projeções e define foco do Botafogo: 'Ganhar'

Samuel Lino comemorando gol contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro

Dê suas notas: Flamengo vence o Botafogo por 3 a 0 no Maracanã

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Flamengo x Botafogo

Comemoração de Samuel Lino em Flamengo x Botafogo

Samuel Lino e Carrascal marcam, e Flamengo atropela Botafogo pelo Brasileirão

Arthur Cabral marcando o gol anulado em Flamengo e Botafogo

Gol anulado em Flamengo x Botafogo divide opiniões: 'Vergonha'

Samuel Lino comemorando gol contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Flamengo x Botafogo: Samuel Lino marca duas vezes e Carrascal amplia

Rodrigo Bellão, técnico interino do Botafogo

Botafogo está escalado com retorno de dupla titular para enfrentar o Flamengo

Palmeiras x Mirassol no Allianz pelo Brasileirão 2026.

Com clássicos, Brasileirão Série A tem seis jogos neste domingo; confira

Luiz Henrique durante partida pelo Zenit

Ex-Botafogo, Luiz Henrique recebe proposta para sair do Zenit