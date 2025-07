AO VIVO: Acompanhe o sábado (26) do mercado da bola internacional

Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra a movimentação de sábado (26) de negociações do principal palco do mercado da bola.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Manchester City 👀 Lucas Paquetá

A mídia inglesa especula uma possível absolvição de Lucas Paquetá no julgamento sobre apostas esportivas, que se desenrola há dois anos. Caso o veredito seja benéfico ao brasileiro, o Manchester City é um dos interessados em sua contratação, de acordo com o jornalista Graeme Bailey. O clube já havia sondado a situação do jogador, que se tornou réu na investigação, porém desistiu em meio ao imbróglio judicial. O técnico Guardiola é um dos admiradores do meio-campista e deseja a contratação.

continua após a publicidade

O West Ham deseja vender Paquetá e estaria disposto a negociar o brasileiro na faixa de 30 milhões de libras. Além do City, o Flamengo já teve seu nome ligado em uma possível contratação ainda nesta temporada.

Futebol saudita 😍 Vini Jr

Em entrevista ao "Marca", Ramón Plates, diretor esportivo do Al-Ittihad, ressaltou que Vini Jr é um dos nomes desejados pelo projeto do futebol árabe para se tornar a principal liga do mundo no mercado da bola. O dirigente não descarta a contratação do brasileiro do Real Madrid, que já foi sondado anteriormente pelo Fundo de Investimento. ➡️Saiba mais

continua após a publicidade

Alexsander, do Al Ahli ➡️ Atlético-MG

O Atlético-MG encaminhou a contratação de Alexsander, do Al Ahli. Revelado pelo Fluminense, o jogador deve acertar o retorno ao Brasil de forma definitiva. As informações são do jornalista Walid Saeed.

➡️Ex-Fluminense, Alexsander projeta final da Champions League da Ásia pelo Al Ahli

Ex-meia do Fluminense, Alexsander em entrevista ao Lance! com medalhas da Libertadores e Mundial ao fundo (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

➡️Ex-Fluminense, Alexsander abre o jogo sobre vida nova no Al Ahli e elogia Firmino

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.