Dirigente de time árabe sobre Vini Jr: ‘Não descarto de jeito nenhum’

O Al Ittihad é um dos grandes exemplos de sucesso no futebol árabe. Um dos responsáveis é Ramón Plates, dirigente esportivo do clube, que construiu um grupo vencedor com Benzema, Unai Hernández, Rajkovic e Laurent Blanc no comando. No entanto, há um nome que interessa a diretoria do time árabe para a próxima temporada a fim de tornar a liga ainda mais atrativa: o atacante Vini Jr.

Em entrevista ao "Marca", Ramón Planes comentou sobre a possível contratação do jogador do Real Madrid, que é uma das peças para o projeto da Arábia Saudita em fazer da liga uma das mais poderosas do mundo.

— Não descarto (a contratação). Acho que faz parte da ideia e do plano de ser uma das ligas mais poderosas do mundo. A Copa do Mundo tem sido um bom teste para a Liga Saudita. Dentro desse plano, para permitir que os jogadores cheguem em um momento importante de suas carreiras, Vinicius poderia ser incluído. Ele tem tudo a seu favor. Se você analisar o perfil do jogador que chega, mesmo na nossa equipe, no verão passado fizemos muitas movimentações e fomos agitadores de mercado. Jogadores como Steven Bergwijn, Aouar, Moussa Diaby estão chegando. Jogadores de 25, 26, 27 anos, em bons momentos de suas carreiras. Além dos jovens em que apostamos, como Unai Hernández ou Mario Mitaj.

E completou: — Não descarto isso de jeito nenhum. Acho que faz parte da ideia e do plano ser uma das ligas mais poderosas do mundo. E o Vinicius certamente tem todas as condições para entrar nessa liga.

Ramón Plates, dirigente do time árabe, em entrevista ao Marca (Foto: Divulgação/Marca)

Sobre o futebol saudita, Ramón acredita que a liga ainda não chegou no seu auge, embora tenha contratado diversos nomes estrelados do futebol, mas que está no caminho. Inclusive, ressaltou que foi um dos motivos para ter aceitado o desafio de rumar ao Al Ittihad.

— Quando você está dentro, percebe que é um projeto sério, estável, com uma direção muito clara, a de um país liderado pelo príncipe, onde se busca maximizar o esporte. Os estádios estão lotados, muitos deles com 60.000 pessoas. Sempre digo que um dos motivos pelos quais decidi entrar para o Al Ittihad foi para ter uma visão privilegiada do projeto. Eles querem criar uma das ligas mais poderosas do mundo. Há uma cultura futebolística significativa. É um país que participou de muitas Copas do Mundo. Há seguidores nas redes sociais e nas ruas.

O dirigente também comentou sobre o que foi necessário fazer para sair de uma temporada ruim para uma vencedora. No último ano, a equipe venceu o Campeonato Saudita e a Copa do Rei Saudita.

— Equilíbrio, com um meio-campo com Kanté e Fabinho, e os três jogadores atrás de Karim têm sido fundamentais. Eles falam a mesma linguagem ofensiva de Karim. A defesa, com sucesso genuíno, como Rajkovic no gol e Danilo Pereira na zaga.

— Depois de mais de 20 anos, ganhar o Campeonato e a Copa é uma conquista histórica para o clube. Analisamos o que realmente podíamos fazer, e isso era construir um time. E como eu disse, e não me canso de repetir, em torno de Karim, um jogador que tinha acabado de ganhar a Bola de Ouro. Tínhamos que encontrar as peças e garantir que todos soubessem o seu papel. Não se tratava de contratar jogadores com base em seus currículos. Este é um país onde uma Liga muito competitiva está sendo construída, com nomes com históricos muito importantes — completou.

Outros temas da entrevista com Ramón Plates

Barcelona na temporada 2024/25

— Há uma geração muito boa, e temos que valorizar o que Koeman fez. Honestamente, eu esperava muito dessa geração. Lembro-me de conversas sobre isso. Houve um antes e um depois de Lisboa, a dura derrota na Liga dos Campeões contra o Bayern. Acho que, a partir daí, com a chegada de Ronald Koeman, temos que ser muito justos com ele, porque ele fez um ótimo trabalho em algumas situações muito complexas e difíceis. Eu já via que havia uma geração, que obviamente incluía jogadores como Lamine, mas que havia uma geração na qual o Barça tinha um grande futuro se confiasse neles. Essa geração está tendo continuidade, e vejo um time ousado, um time com ambição, como sempre, contra um adversário como o Real Madrid, por quem devemos ter um enorme respeito, porque tenho a sensação de que é um adversário que vai despertar esse orgulho, que é intrínseco à história do Real Madrid. E vai ser uma grande liga para os espectadores, com duas equipes com estratégias diferentes, mas com muito talento e qualidade.

Mudanças no Real Madrid

— O fim de um ciclo não é fácil e é preciso administrá-lo. O Real Madrid fez isso em diferentes etapas, e acho que agora está no fim de um ciclo brutal, com jogadores como o próprio Karim, Modric, Kroos… a chegada do Mbappé, que em termos de estatísticas e gols, foi o que ele fez, mas acho que precisa ser ajustado. Certamente, as pessoas que analisam o elenco saberão quais são as posições em que o time pode melhorar. Acho que é uma questão de tempo, de montagem e de o time aceitar a ideia do treinador, um treinador que realmente pareça muito bom, com ideias claras, e que então, claro, em um time onde a pressão para vencer está, possa fazê-lo.

Contratação de Nico Williams

— Nos meus 25 anos de experiência, começando muito jovem, aos 32 anos, como diretor esportivo do Racing de Santander, eu diria que esta não é a primeira vez que algo assim me acontece. Ter um jogador que dá a impressão de que tudo caminha para um acordo, que a contratação vai ser feita, mesmo com declarações de amor mútuas, e depois vem a decepção. Cada um pode ter suas razões, seus motivos. Acho que é verdade que o Barcelona precisava de um jogador mais avançado, que desse mais profundidade na rotação, e Nico era um jogador perfeito, mas também acho que todos sabiam que não seria uma negociação fácil de concretizar.