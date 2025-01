Ex-Fluminense, Alexsander abre o jogo sobre vida nova no Al Ahli e elogia Firmino

Ex-Fluminense, Alexsander abriu o jogo sobre sua nova vida na Arábia Saudita, onde defende o Al Ahli, na cidade de Jeddah. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o meia contou sobre sua chegada no mundo árabe em 2024.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o objetivo de fazer uma transição mais tranquila e não sofrer com a adaptação, o atleta decidiu levar seus pais e sua noiva. Mas também contou com o apoio dos brasileiros Roberto Firmino e Roger Ibañez em seus primeiros passos fora do país.

- A adaptação era difícil, mas é bom ter esse apoio familiar ao chegar em casa. Você chega em casa estressado e tem gente para te apoiar, te incentivar. As presenças de Firmino e Ibañez também me ajudaram bastante.

Embora tenha chegado sem saber falar inglês, Alexsander se surpreendeu com a recepção e com o acolhimentos dos jogadores locais e do elenco do Al Ahli. E revelou que os jogadores sauditas possuem um carinho muito grande com os brasileiros por conta de Ronaldo Fenômeno.

- Me surpreendi pela recepção, pois eles gostam muito de brasileiros pela música. Eles adoram o Ronaldo. Eles adoram nosso jeito alegre. Temos uma boa convivência no dia a dia. Eles dizem que vão vir para cá e é uma troca bem maneira. Eles já acolheram de início, entenderam que eu cheguei para somar. Disse para o Bobby (Firmino) falar que eu estou para ajudar. A gente chega lá e está o Mahrez, que víamos no videogame, tem o Kessié. Fico maravilhado. O Bobby é sem palavras, humilde, está ajudando. Ele traduz inglês para mim.

Especulado em clubes brasileiros, Roberto Firmino foi alvo de elogios também por conta do que faz dentro de campo. Alexsander se surpreende com a qualidade técnica do ex-atacante da Seleção Brasileira. O centroavante é uma espécie de mentor para o meia, assim como Marcelo era no Fluminense.

- É absurdo. Tem noção de espaço, inteligente. Passou a vida toda jogando com os melhores do mundo e tem muita experiência para passar para a gente. No Fluminense, tinha o Marcelo e eu sempre procuro ouvir, perguntar. É muito importante, pois vou assimilando.

Após uma pausa no Campeonato Saudita, Alexsander volta aos gramados no fim de semana, em que encara o Al-Shabab. O Al Ahli ocupa a 5ª colocação no Sauditão e a vice-liderança na fase de grupos da Champions League da Ásia.